WP объяснила, как США хотят сковать Китай островами на случай войны

Если начнется война с Китаем, выйти его кораблям в Тихий океан должны помешать мелкие военные базы США, рассеянные по островам на дуге, пишет WP. Важной стала роль ржавого корабля, севшего на мель у Филиппин

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США продолжают строить военные базы близ Китая, эти действия призваны удержать китайские военно-морские силы с помощью «первой цепи островов» — линии островов, расположенных неподалеку от материковой Азии. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на китайских военных аналитиков.

Военные базы США на этих островах смогут помешать китайским кораблям выйти из Южно-Китайского моря в открытые воды Тихого океана, если начнется война.

В частности, в Японию отправлены 400 самых современных моделей крылатых ракет «Томагавк», на Окинаву переброшен полк морской пехоты нового типа, обученный для ведения боевых действий на небольших островах и уничтожения кораблей. Кроме того, Пентагон получил доступ к большому числу аэродромов и морских баз на Филиппионах, что снижает потребность США в авианосцах, которые стали бы целями китайских ракет и подлодок в случае конфликта.

Китайское руководство во главе с Си Цзиньпинем с тревогой следит за происходящим, пишет издание, и обвиняет США в попытках окружить страну.

«2023 год стал самым преобразующим годом для вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе за последнее поколение», — оценил ранее помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер. Ключевым изменением стало распределение американских войск в составе небольших, но очень мобильных подразделений по дуге в регионе, вместо сосредоточения на крупных базах.

Вашингтон действительно повысили свою боеспособность в этом регионе, но противники «строят больше военных кораблей в год, чем мы», указал новый глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Paparo-младший. Он отметил вместе с тем, что американские корабли более боеспособны, чем китайские, а общее количество боевых судов все еще превосходит потенциал Пекина.

Китай на этом фоне предъявляет территориальные претензии к союзникам США, в частности, к Филиппинам. Эта страна использует севший в 1999 году на мель старый военный корабль «Сьерра-Мадре» в качестве небольшой военной базы на спорном рифе, а китайские корабля применяли водометы против филиппинских кораблей и судов, доставлявших людей, снаряжение и материалы для починки старого корабля.

Корабль застрял на Второй отмели Томаса, это один из многих спорных объектов на островах Спратли в Южно-Китайском море. Пекин называет эксплуатацию ржавого корабля оккупацией рифа и требует его убрать.

В ситуацию приходится вмешаться даже американскому президенту Джо Байдену. По сведениям Financial Times, он намеревается предупредить китайское руководство, что договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется на филиппинский флот, и следовательно, на «Сьерра-Мадре», а потому потенциал эскалации велик.

В 2016 году международный трибунал постановил, что Вторая отмель Томаса является частью исключительной экономической зоны Филиппин, поскольку находится менее чем в 200 морских милях от филиппинского острова Палаван. Китай не согласился.