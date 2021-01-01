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ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам изучить жалобу застройщиков жилья из-за роста цен на арматуру
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг (копия письма чиновника от 18 декабря есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании).

Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника. Но он признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию, сообщил собеседник РБК. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Почему ФАС предложила ввести новые пошлины

Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49 за тонну или €45 за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).

Цариковский ссылается на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, согласно которому Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Это поручение — ответ на жалобу московских застройщиков жилья на резкий рост цен на эту продукцию. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья. По оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 49% и к 25 декабря достигли 48,5 тыс. руб. за тонну. По данным ценового агентства MetalBulletin на 24 декабря, экспортная цена на стальную заготовку из России в портах Черного моря составляла около $600–605 за тонну (44,5–44,9 тыс. руб. за тонну). Кроме того, возникли перебои в поставках материалов для строительства, включая арматуру, говорилось в письме застройщиков.

Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье
Бизнес
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Замглавы ФАС в письме Минпромторгу поясняет, что по итогам анализа рынка металлопродукции служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. Причина резкого роста цен на стальную продукцию — восстановление спроса во всем мире и особенно в Китае (крупнейший мировой потребитель стали) на фоне снижения случаев заболеваемости коронавирусом и активного роста темпов строительства. Скачок цен также вызван тем, что металлотрейдеры ранее готовились к худшему и опустошали склады, добавляет Цариковский.

Представитель ФАС сказал РБК, что служба придерживается взвешенного подхода и предлагает использовать механизм пошлин на экспортно ориентированных рынках в крайних случаях. Конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами в установленном порядке, отметил он.

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Решения о введении пошлин принимает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которую возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минстрой. Недавно эта подкомиссия уже одобрила увеличение экспортной пошлины на лом на полгода: формально ставка осталась на уровне 5%, но если раньше экспортер платил не менее €15 за тонну, то сейчас — €45 за тонну.

Поможет ли эта мера снизить цены

Источник, близкий к одному из производителей стали, назвал «странным» предложение ФАС ввести экспортные пошлины, потому что они «искажают конкурентный рынок». ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, но почему тогда служба не предлагает зарегулировать цены на жилье, которое якобы подорожало из-за роста цен на арматуру, удивляется собеседник РБК. По мнению другого источника среди металлургов, предложение ФАС никак не коррелирует с их же анализом ситуации на рынке, который не выявил признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее еще один источник РБК говорил, что на самом деле рост цен на жилье — это причина, а не следствие всплеска цен на металл для строительного сектора. «Спрос на жилье вырос на фоне снижения ипотечных и депозитных ставок, из-за чего покупка жилья стала более привлекательной инвестицией, чем открытие вклада», — отмечал он. Кроме того, по его словам, свою роль сыграл отложенный спрос, накопившийся за период ограничений из-за пандемии коронавируса: «Неудовлетворенный спрос остается, строители хотят завершить объекты в этом году на фоне относительно мягкой погоды. В результате резко вырос спрос на металл на вторичном рынке (у трейдеров)».

Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие металлургические компании России — Evraz, «Северсталь», Новолипецкий металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и «Мечел») отказался от комментариев.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, ввод ограничений на экспорт стальной продукции может помочь снизить цены внутри страны, но незначительно. Для более ощутимого эффекта лучше было бы временно ослабить ограничение на завоз украинской продукции из стали, считает он.

Автор
Светлана Бурмистрова
рост цен сталь «Северсталь» жилье
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