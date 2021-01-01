ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам изучить жалобу застройщиков жилья из-за роста цен на арматуру

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг (копия письма чиновника от 18 декабря есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании).

Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника. Но он признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию, сообщил собеседник РБК. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Почему ФАС предложила ввести новые пошлины

Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49 за тонну или €45 за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).

Цариковский ссылается на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, согласно которому Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Это поручение — ответ на жалобу московских застройщиков жилья на резкий рост цен на эту продукцию. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья. По оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 49% и к 25 декабря достигли 48,5 тыс. руб. за тонну. По данным ценового агентства MetalBulletin на 24 декабря, экспортная цена на стальную заготовку из России в портах Черного моря составляла около $600–605 за тонну (44,5–44,9 тыс. руб. за тонну). Кроме того, возникли перебои в поставках материалов для строительства, включая арматуру, говорилось в письме застройщиков.

