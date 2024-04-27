В Днепре и Львовской области прогремели взрывы
В Львовской области Украины прогремели взрывы, передают «РБК-Украина» и «Зеркало недели». Второе издание также пишет о звуках взрывов, слышимых в городе Днепр.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. К 6:05 мск сирены выключили во всех регионах.
В начале этой ночи по всей стране также включили сирены тревоги, местные издания писали о звуках взрывов в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины, мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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