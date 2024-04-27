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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре и Львовской области прогремели взрывы

В Днепре и Львовской области прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Сирены воздушной тревоги снова включили по всей Украине, на западе и юге страны раздались взрывы, пишут местные издания
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Львовской области Украины прогремели взрывы, передают «РБК-Украина» и «Зеркало недели». Второе издание также пишет о звуках взрывов, слышимых в городе Днепр.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. К 6:05 мск сирены выключили во всех регионах.

В начале этой ночи по всей стране также включили сирены тревоги, местные издания писали о звуках взрывов в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины, мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Днепре и Львовской области прогремели взрывы
В Днепре и Львовской области прогремели взрывы

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взрывы Украина Днепр Львовская область
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