В Днепре и Львовской области прогремели взрывы

В Днепре и Львовской области прогремели взрывы

Сирены воздушной тревоги снова включили по всей Украине, на западе и юге страны раздались взрывы, пишут местные издания

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Львовской области Украины прогремели взрывы, передают «РБК-Украина» и «Зеркало недели». Второе издание также пишет о звуках взрывов, слышимых в городе Днепр.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. К 6:05 мск сирены выключили во всех регионах.

В начале этой ночи по всей стране также включили сирены тревоги, местные издания писали о звуках взрывов в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины, мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.