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Минстрой предложил менять госконтракты при росте цен на стройматериалы

Минстрой предложил разрешить пересматривать условия госконтрактов при изменении цен на стройматериалы. Только за счет роста цен на металл строительные компании теряют ₽42,31 млрд
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

При существенном изменении стоимости стройматериалов подрядчики смогут рассчитывать на изменение цены госконтракта. Такое положение содержится в поправках к 44-му федеральному закону «О госзакупках», которые разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой). Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РБК направил запрос в министерство.

В Минстрое предлагают сделать возможным изменение условий госконтрактов, если из-за роста стоимости строительных ресурсов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%. При изменении контракта срок его исполнения или цена не должны измениться более чем на 30%. В этот срок не включается время на получение заключения экспертизы проектной документации, если нужно изменить и ее.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Исходя из формулировки текста законопроекта, контракт может быть изменен не только в случае подорожания, но и в случае падения цены на стройматериалы, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Но на мой взгляд, это все-таки условность, поскольку на практике стоимость работ по контракту после его заключения может вырасти, а вот снизиться — это маловероятно», — добавляет собеседник РБК.

Авторы инициативы предлагают распространить ее действие на госконтракты, которые заключены на срок не менее одного года. Предметом контракта должны быть работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства или проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Планируется, что условия контракта будут менять, только если без такого изменения исполнение контракта невозможно.

В сводном отчете приводятся данные Минэкономразвития, согласно которым государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составляют 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд руб. Это приводит к срывам строительства, соответственно, такая сумма должна быть возмещена строителям за счет дополнительного бюджетного финансирования, уверены в Минстрое. Компенсация расходов господрядчикам увеличит поступления в бюджет за счет налогов минимум на 10 млрд руб., подсчитали авторы законопроекта.

Как сейчас меняют цены

Сейчас при заключении госконтракта его цена остается неизменной даже при серьезном росте цен на материалы, что особенно актуально для многолетних контрактов. В сводном отчете законопроекта говорится, что по Гражданскому кодексу стороны могут изменить условия контракта при существенном изменении обстоятельств, которое невозможно было предвидеть. Но согласно судебной практике, инфляционные процессы к таким случаям не относятся. Суды в России, как правило, отказывают в удовлетворении исков предпринимателей в ситуации, когда они пытаются заложить в основу своего иска экономические проблемы, финансовые кризисы, инфляцию или девальвацию рубля. Суды ссылаются на то, что соответствующее изменение стороны вполне могли предвидеть при заключении договора.

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В декабре 2020-го застройщики заявили о резком росте цен на металл и, как следствие, на металлопрокат и арматуру. В Клубе инвесторов Москвы говорили, что с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%. Рост цен бизнес связывал в том числе с большими объемами экспорта металла. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, заградительные пошли на экспорт лома, введенные с 1 февраля «частично стабилизировали ситуацию».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В коммерческом строительстве, в отличие от госзаказа, девелоперы самостоятельно регулируют цены контрактов в случае изменения цен на материалы. Руководитель блока девелопмента «Интеко» Станислав Фролов рассказал, что при заключении контрактов с генподрядчиками компания фиксирует допустимый лимит роста цены стройматериалов или курса валют в пределах 5–7%. «В рамках него цена контракта остается неизменной. В случае превышения мы компенсируем разницу», — говорит Фролов.

Несмотря на то что рост цен на стройматериалы сказывается на себестоимости строительства, коммерческие застройщики не приветствуют распространение дополнительного регулирования на их отрасль. По словам директора по инвестициям ГК «Гранель» Андрея Носова, цены на материалы и коммерческие контракты должны регулироваться конкуренцией.

Автор
Надежда Федорова
строительство Госзакупки Минстрой
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