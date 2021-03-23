Минстрой предложил менять госконтракты при росте цен на стройматериалы

Минстрой предложил разрешить пересматривать условия госконтрактов при изменении цен на стройматериалы. Только за счет роста цен на металл строительные компании теряют ₽42,31 млрд

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

При существенном изменении стоимости стройматериалов подрядчики смогут рассчитывать на изменение цены госконтракта. Такое положение содержится в поправках к 44-му федеральному закону «О госзакупках», которые разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой). Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РБК направил запрос в министерство.

В Минстрое предлагают сделать возможным изменение условий госконтрактов, если из-за роста стоимости строительных ресурсов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%. При изменении контракта срок его исполнения или цена не должны измениться более чем на 30%. В этот срок не включается время на получение заключения экспертизы проектной документации, если нужно изменить и ее.

Исходя из формулировки текста законопроекта, контракт может быть изменен не только в случае подорожания, но и в случае падения цены на стройматериалы, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Но на мой взгляд, это все-таки условность, поскольку на практике стоимость работ по контракту после его заключения может вырасти, а вот снизиться — это маловероятно», — добавляет собеседник РБК.

Авторы инициативы предлагают распространить ее действие на госконтракты, которые заключены на срок не менее одного года. Предметом контракта должны быть работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства или проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Планируется, что условия контракта будут менять, только если без такого изменения исполнение контракта невозможно.