Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Andromeda Star

По судну нанесли удар с помощью противокорабельных ракет. Ранее в британской компании Ambrey заявили, что атака могла быть совершена на танкер, шедший под флагом Панамы из Приморска в Индию

Фото: Paul Mayall / imagebroker.com / Global Look Press

Хуситы нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на хуситов.

Удар был нанесен с помощью противокорабельных ракет. Кроме того, силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник MQ-9. Хуситы подчеркнули, что будут продолжать проводить военные операции, пока «агрессия против палестинского народа в секторе Газа не будет остановлена».

Ранее британское агентство по морской торговле UKMTO заявило, что одно судно получило повреждения в результате атаки у берегов Йемена. По данным UKMTO, судно подверглось двум атакам в 14 морских милях (26 км) к юго-западу от города Аль-Муха. В результате первого удара рядом с судном произошел взрыв, в ходе второй атаки оно было повреждено.

В британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, сообщили, что были замечены три ракеты, передает Reuters. По данным фирмы, атака могла быть совершена на танкер, шедший под флагом Панамы из российского Приморска (Ленинградская область) в индийский Вадинар.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании с ноября 2023 года. Ударам подвергаются и суда, которые, по мнению представителей группировки, связаны с Израилем. Движение называет это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.

Так, в ночь на 25 апреля в Аденском заливе были атакованы американский эсминец, американский коммерческий корабль Maersk Yorktown, а также израильские Msc Veracruz и MSC Darwin, заявило движение.

Великобритания и США в свою очередь наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.