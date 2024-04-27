ODI: из-за проблем с автопилотом Tesla произошло около 500 аварий за 7 лет в США

В США сотни аварий и несколько смертей связали с автопилотом Tesla

Почти полтысячи аварий произошло с автомобилями Tesla при включенном автопилоте за семь лет, из них большая часть — лобовые столкновения. В декабре Tesla объявила об отзыве более чем 2 млн машин из-за проблем с автопилотом

Фото: FrankHoermann / Sven Simon / Global Look Press

Автомобили Tesla в режиме автопилота попали в 2015–2022 годах в 467 аварий: 54 человека пострадали, 14 погибли, следует из отчета Управления по расследованию дефектов (ODI) Национальной администрации безопасности дорожного движения (.pdf).

Всего специалисты выявили три типа аварий:

211 из них сочли столкновениями, при которых фронтальная часть Tesla столкнулась с другим транспортным средством или препятствием, имея достаточно времени, чтобы внимательный водитель отреагировал и избежал столкновения или смягчил его последствия;

145 были «вылетом с дороги в условиях низкой тяги, например на мокрой дороге»;

111 расценили как «выезд с дороги, где [автоматическое рулевое управление] Autosteer было случайно отключено по команде водителя».

Многие водители чрезмерно доверяют автомобильной системе, но «управление автопилотом не обеспечивает достаточного внимания водителя и правильного использования» машины, отметили в ODI. Там подчеркнули, что существует «критический разрыв в безопасности между ожиданиями водителей» от возможностей автопилота «и истинными возможностями системы».

В декабре прошлого года Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило о планах Tesla отозвать свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с Autosteer. Это затронуло машины марок Model S, которые были выпущены в 2012–2023 годах, Model X (2016–2023), Model 3 (2017–2023) и Model Y (2020–2023 годов выпуска).

Незадолго до этого The Washington Post сообщила о по меньшей мере о восьми авариях, в том числе с летальным исходом, которые произошли в связи с проблемами с Autosteer.