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Эквадор начал «бомбежку облаков» для увеличиния числа дождей в стране

Эквадор начал «бомбежку облаков» для увеличения числа дождей в стран

Власти Эквадора запустили программу «бомбежки облаков», чтобы увеличить число дождей в стране. Об этом заявил телеканалу Ecuavisa министр энергетики Роберто Луке.

Правительство «бомбит» облака с 24 апреля. По словам министра, затраты на программу «небольшие». «Мы начали с программы стимуляции дождя и некоторых тестов, которые, очевидно, дают много результатов, но о которых я не могу сообщить подробностей», — сказал Луке.

«Бомбардировка» облаков — это засев облаков мелкими частицами типа диоксида углерода или йодида серебра, вокруг которых конденсируется влага, превращающаяся затем в дождь или снег. Этот метод впервые начали использовать в США в 1940-х годах. Для «бомбардировки» облаков используются дроны или самолеты.

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Фото:Tafadzwa Ufumeli / Getty Images

Министр объяснил, что из-за дефицита дождей гидроэлектростанции Эквадора испытывают проблемы. От этого нарушается выработка электричества.

Луке подчеркнул, что правительство не может заранее планировать отключения электроэнергии, как того требуют граждане и бизнес-ассоциации, поскольку текущий ежедневный дефицит очень велик. В связи с этим Национальный оператор электроэнергии вынужден устанавливать эти графики каждый день.

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