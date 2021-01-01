Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл

Чтобы ограничить рост цен на металл, который используется в строительстве, правительство рекомендовало застройщикам заключать прямые контракты с металлургическими компаниями. На наценку трейдера приходится до 30% цены на арматуру

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Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами для того, чтобы избежать роста цен на металл, которое влечет за собой рост себестоимости строительства. Об этом говорится в сообщении Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков), поступившем в РБК. Это позволит избежать накрутки цен посредниками и снизить спекулятивную составляющую, говорится в сообщении.

Представитель Минпромторга подтвердил такое предложение со стороны замминистра — оно было озвучено во вторник, 29 декабря, на совместном совещании с Минстроем, посвященном состоянию рынка металлопродукции строительного сортамента.

В пресс-службе Минстроя, в свою очередь, сообщили, что по итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, куда войдут представители Минстроя, Минпромторга и ФАС, которая будет проводить мониторинг и анализ цен на рынке. «В том числе планируется разработать механизм прямых договоров между застройщиками бюджетных строек и производителями стальной продукции и сдерживания роста цен», — добавили в Минстрое. В Минпромторге уточнили, что о проведенной работе по заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием металлурги и девелоперы доложат на очередном совещании 12 января 2021 года.

Источник, близкий к участникам совещания, рассказал РБК, что идею прямых контрактов выдвинул представитель Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (ММК). Представитель ММК подтвердил РБК эту информацию.