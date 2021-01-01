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Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл

Чтобы ограничить рост цен на металл, который используется в строительстве, правительство рекомендовало застройщикам заключать прямые контракты с металлургическими компаниями. На наценку трейдера приходится до 30% цены на арматуру
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами для того, чтобы избежать роста цен на металл, которое влечет за собой рост себестоимости строительства. Об этом говорится в сообщении Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков), поступившем в РБК. Это позволит избежать накрутки цен посредниками и снизить спекулятивную составляющую, говорится в сообщении.

Представитель Минпромторга подтвердил такое предложение со стороны замминистра — оно было озвучено во вторник, 29 декабря, на совместном совещании с Минстроем, посвященном состоянию рынка металлопродукции строительного сортамента.

В пресс-службе Минстроя, в свою очередь, сообщили, что по итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, куда войдут представители Минстроя, Минпромторга и ФАС, которая будет проводить мониторинг и анализ цен на рынке. «В том числе планируется разработать механизм прямых договоров между застройщиками бюджетных строек и производителями стальной продукции и сдерживания роста цен», — добавили в Минстрое. В Минпромторге уточнили, что о проведенной работе по заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием металлурги и девелоперы доложат на очередном совещании 12 января 2021 года.

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Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Источник, близкий к участникам совещания, рассказал РБК, что идею прямых контрактов выдвинул представитель Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (ММК). Представитель ММК подтвердил РБК эту информацию.

Согласно данным мониторинга Минстроя, с апреля по декабрь цены на арматурную сталь выросли до 40%, металлоконструкции — до 20%, листовую оцинкованную сталь — 50%. Наибольший рост цен зафиксирован за последние три недели декабря, отмечают в НОСТРОЙ.

По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, прямые контракты могут помочь крупным компаниям, для малых и средних организаций, которые закупают мелкие партии материалов, необходимы другие инструменты стимулирования. Закупать крупные партии могут только застройщики, которые строят типовые проекты и могут заранее законтрактовать большие объемы поставок, поясняют в НОСТРОЙ.

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Прямые контракты могут помочь господрядчикам, по которым серьезно бьет повышение цен на металл. По словам Глушкова, рентабельность госконтрактов не превышает 5%, и с повышением цен на стройматериалы контракты могут оказаться убыточными для подрядчиков.

По данным источника РБК в крупной металлургической компании, на маржу трейдера приходится до 33% в цене на арматуру, или порядка 20 тыс. руб. с 1 т.

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Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Источник РБК в крупной металлоторговой компании уверен, что рост цен начался потому, что у крупных производителей стали остались ограниченные объемы для внутреннего рынка, а средние производители «разгоняли» цену, несколько раз повышая ее для трейдеров. Металлурги оставили трейдеров без стальной продукции на декабрь, перенаправив все на экспорт, говорит собеседник РБК.

Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие металлургические компании России — Evraz, «Северсталь», Новолипецкий металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и «Мечел») отказался от комментариев. РБК направил запрос в Российский союз поставщиков металлопродукции.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката, о котором ему доложили застройщики, обеспокоенные тем, что рост цен на стройматериалы ведет к росту цен на жилье. После этого Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен.

Авторы
Надежда Федорова, Светлана Бурмистрова
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