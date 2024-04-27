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Военная операция на Украине ,  
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Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ

Губернатор Кондратьев: ВСУ пытались дронами совершить масштабную атаку на НПЗ
Сюжет
Военная операция на Украине
Более десяти дронов сбиты в Краснодарском крае, они пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру, сообщил губернатор. В Славянском районе повреждения получила ректификационная колонна
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Краснодарском кране, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он назвал произошедшее попыткой масштабной атаки.

«Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА. По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах», — написал он в телеграм-канале.

По сообщениям с мест, добавил губернатор, пострадавших и серьезных повреждений нет, возникшие в результате атаки возгорания ликвидируют.

Кондратьев не уточнил, какие НПЗ и объекты инфраструктуры подверглись атакам. Как уточнил глава Славянского района Роман Синяговский, пострадала ректификационная колонна, атаковать также пытались резервуарный парк, он не получил повреждений. Всего было девять атак. По его данным, никто не пострадал, огонь потушили.

Ректификационная колонна - один из ключевых компонентов  технологической установки по первичной переработке нефти или нефтепродуктов. Его применяют для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения. Такой способ получил название ректификации, а аппарат для проведения данного процесса – ректификационной колонной.

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Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

В последние недели украинская сторона усилила атаки дронами на нефтяные объекты в России, власти США попросили Киев выбирать другие цели. Опасения были связаны с несколькими причинами: прежде всего, вероятностью мощного ответа Москвы и риском роста нефтяных цен, поскольку Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей.

Киев отказался следовать этим рекомендациям. «Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — сказал украинский президент Владимир Зеленский. Как выяснила The Economist, передававшие послание Украине американские чиновники намекнули, что сами они поддерживают избранную Киевом тактику.

«Военные делают все, что необходимо», прокомментировали ситуацию в Кремле. Минэнерго начало обсуждать установку ЗРК «Панцирь» у нефтезаводов. В Башкирии установили механические ограждения вокруг нефтяных производственных объектов. «Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар», — признал глава республики Радий Хабиров.

Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ
Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Краснодарский край Вениамин Кондратьев НПЗ
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