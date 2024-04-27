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Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с «разгоном через Telegram»

Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками
Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже
Московская биржа MOEX ₽229,96 +1,17% Купить
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, ее принцип описала директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишут «Ведомости».

Мошенники действуют следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram.

Затем юрлицо по договору купли-продажи, но в действительности без оплаты, передает активы физлицу вне пределов биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокского счета.

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Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Практики разгона низколиквидных акций выявляются Мосбиржей, заверила Грекова в комментарию изданию. В дальнейшем операции с подобными инструментами, вероятно, могут проводиться для незаконных действий, в том числе участвовать в расчетах с криптовалютами, пояснила она.

В частности, Мосбиржа внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram, которые объединяют недобросоветных инвесторов, где те договариваются о массовой покупке и продаже бумаг. Система, по словам представителя биржи, определяет, о какой компании идет речь, проверяет наличие призыва к дестабилизации.

Если будет доказан умысел участников такой схемы отмывания денег, это приведет к наказанию, сказал управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. Он напомнил, что одно только манипулирование рынком уголовно наказуемо по ст. 185.3 УК, которая грозит заключением на срок до семи лет.

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Мосбиржа отмывание денег мошенники криптовалюты
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