Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с «разгоном через Telegram»

Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, ее принцип описала директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишут «Ведомости».

Мошенники действуют следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram.

Затем юрлицо по договору купли-продажи, но в действительности без оплаты, передает активы физлицу вне пределов биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокского счета.

Практики разгона низколиквидных акций выявляются Мосбиржей, заверила Грекова в комментарию изданию. В дальнейшем операции с подобными инструментами, вероятно, могут проводиться для незаконных действий, в том числе участвовать в расчетах с криптовалютами, пояснила она.

В частности, Мосбиржа внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram, которые объединяют недобросоветных инвесторов, где те договариваются о массовой покупке и продаже бумаг. Система, по словам представителя биржи, определяет, о какой компании идет речь, проверяет наличие призыва к дестабилизации.

Если будет доказан умысел участников такой схемы отмывания денег, это приведет к наказанию, сказал управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. Он напомнил, что одно только манипулирование рынком уголовно наказуемо по ст. 185.3 УК, которая грозит заключением на срок до семи лет.