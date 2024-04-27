«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м

Замминистра обороны России Тимур Иванов и его супруга за время его работы в ведомстве приобрели в собственность как минимум жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный автомобиль ЗиС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные из деклараций за 2016-2019 годы.

Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл, пишет агентство. Среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.

Кроме того, в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тыс. кв. м. При этом, предположительно, дом оформлен на супругу Иваного, а не на самого замминистра, сообщает «РИА Новости».

Вечером 23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Позже суд арестовал его до 23 июня.

По версии следствия, замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года.

Иванов заявил о своей невиновности. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что, по версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат добавил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

По тому же делу проходят еще два человека — Сергей Бородин и Александр Фомин. Они также были отправлены в СИЗО до 23 июня. Первого обвиняют по аналогичной с Ивановым статье, а второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Фомин и некая организованная группа лиц освободили Иванова и Бородина от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий, и тем самым способствовали получению взятки.