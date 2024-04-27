 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м

«РИА Новости» нашло в декларации Тимура Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Замминистра обороны России Тимур Иванов и его супруга за время его работы в ведомстве приобрели в собственность как минимум жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный автомобиль ЗиС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные из деклараций за 2016-2019 годы.

Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл, пишет агентство. Среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.

Кроме того, в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тыс. кв. м. При этом, предположительно, дом оформлен на супругу Иваного, а не на самого замминистра, сообщает «РИА Новости».

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

Вечером 23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Позже суд арестовал его до 23 июня.

По версии следствия, замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года.

Иванов заявил о своей невиновности. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что, по версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат добавил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

По тому же делу проходят еще два человека — Сергей Бородин и Александр Фомин. Они также были отправлены в СИЗО до 23 июня. Первого обвиняют по аналогичной с Ивановым статье, а второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Фомин и некая организованная группа лиц освободили Иванова и Бородина от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий, и тем самым способствовали получению взятки.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Тимур Иванов декларация квартира лимузин
Материалы по теме
Суд арестовал счета бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски по нескольким адресам
Политика
Трамп назвал залог отсутствия войны с КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot Политика, 07:21
Россию ждут новые климатические катастрофы. Как они ударят по экономике Pro, 07:00
Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Поволжье Общество, 06:44
«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м Политика, 06:19
В Днепре и Львовской области прогремели взрывы Политика, 06:07
Эквадор начал «бомбежку облаков» для увеличиния числа дождей в стране Общество, 05:47
Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ Политика, 05:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Во Львовской области сотрудников военкоматов разместят на блокпостах Политика, 05:12
Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с «разгоном через Telegram» Финансы, 05:00
Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Andromeda Star Политика, 04:42
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России» Политика, 04:06
WP объяснила, как США хотят сковать Китай островами на случай войны Политика, 03:58
На протестах в Армении заметили военнослужащих Политика, 03:39
Полиция Бразилии проверила данные о бомбе в посольстве России Общество, 03:07