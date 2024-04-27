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Военная операция на Украине ,  
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Во Львовской области сотрудников военкоматов разместят на блокпостах

Во Львовской области сотрудников военкоматов разместят на блокпостах
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) Львовской области будут дежурить на блокпостах. Об этом заявил в эфире Tvoemisto руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень.

По его словам, теперь, помимо двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника ТЦК. Такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные меры. На пограничных контрольно-пропускных пунктах сотрудников ТЦК размещать не будут.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, которыми в том числе предусматриваются снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, создание электронного кабинета призывников и отмена категории ограниченно годных.

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Теги
Львовская область военкомат блокпосты
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