Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot

Испания отправила Украине ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot производства США. Об этом сообщило испанское Минобороны.

«Министр [обороны Маргарита Роблес] особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, <...> объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot», — говорится в заявлении.

По словам Роблес, ракеты Patriot прибудут на логистическую базу в течение четырех дней. Испанская помощь, запланированная на следующие два месяца, также включает легкие и тяжелые пулеметы, бронированные машины пехоты, гаубицы и другое вооружение и военную технику.

Испания уже передала Украине новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. В ближайшие месяцы последуют другие поставки снарядов калибром 155 и 120 мм, заверила Роблес.

Кроме того, идет подготовка к отправке Украине танков Leopard. Планируется, что первые машины будут готовы к концу июня.

Ранее источники Financial Times рассказали, что Испания подвергается давлению со стороны других стран Евросоюза из-за Patriot — страну призывали поставить эти системы ПВО Украине. По словам собеседников издания, на саммите лидеров ЕС премьер-министру Испании Педро Санчесу заявили, что потребность его государства в системах ПВО не так велика, как у Украины.

Позже El Pais сообщила, что Испания под давлением Евросоюза и НАТО согласилась передать Украине партию ракет для Patriot. Сколько всего боеприпасов получит Киев, не уточняется. Минобороны Испании при этом отказалось передать Украине батарею Patriot, которая с 2013 года развернута на границе Сирии и Турции. Всего у Мадрида есть три батареи.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска «пощелкают» системы ПВО Patriot.