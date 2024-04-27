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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot

Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для ПВО Patriot
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Военная операция на Украине

Испания отправила Украине ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot производства США. Об этом сообщило испанское Минобороны.

«Министр [обороны Маргарита Роблес] особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, <...> объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot», — говорится в заявлении.

По словам Роблес, ракеты Patriot прибудут на логистическую базу в течение четырех дней. Испанская помощь, запланированная на следующие два месяца, также включает легкие и тяжелые пулеметы, бронированные машины пехоты, гаубицы и другое вооружение и военную технику. 

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Испания уже передала Украине новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. В ближайшие месяцы последуют другие поставки снарядов калибром 155 и 120 мм, заверила Роблес.

Кроме того, идет подготовка к отправке Украине танков Leopard. Планируется, что первые машины будут готовы к концу июня.

Ранее источники Financial Times рассказали, что Испания подвергается давлению со стороны других стран Евросоюза из-за Patriot — страну призывали поставить эти системы ПВО Украине. По словам собеседников издания, на саммите лидеров ЕС премьер-министру Испании Педро Санчесу заявили, что потребность его государства в системах ПВО не так велика, как у Украины.

Позже El Pais сообщила, что Испания под давлением Евросоюза и НАТО согласилась передать Украине партию ракет для Patriot. Сколько всего боеприпасов получит Киев, не уточняется. Минобороны Испании при этом отказалось передать Украине батарею Patriot, которая с 2013 года развернута на границе Сирии и Турции. Всего у Мадрида есть три батареи.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска «пощелкают» системы ПВО Patriot.

Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot
Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot

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