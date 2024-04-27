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Политика ,  
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Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за активности дальней авиации России. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в соцсети Х.

В сообщении сказано, что ночью наблюдалась интенсивная активность российской дальней авиации, она была связана с Украиной. Все меры для обеспечения безопасности Польши были приняты, военные постоянно следят за ситуацией, добавило командование.

Вечером 26 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С начала года польское оперативное командование не раз поднимало в воздух авиацию из-за российских самолетов. В частности, это было 21, 29 марта и 6 и 11 апреля.

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Польша истребители дальняя авиация
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