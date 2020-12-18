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Газета
Минпромторг отклонил пакетную инициативу
Газета № 116 (3283) (1812) Бизнес,
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Минпромторг отклонил пакетную инициативу

Россия выступила против полного отказа от использования пластиковой упаковки в ЕАЭС
Минпромторг выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с такой инициативой выступила Белоруссия
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госкомитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации.

Речь идет о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковке из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковке из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

Против уже выступил российский Минпромторг, следует из протокола по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран — участниц союза, состоявшегося 16 ноября (копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников совещания).

Представитель Евразийской экономической комиссии подтвердил факт совещания, но отказался комментировать детали. Он отметил, что Госкомитет Белоруссии по стандартизации является ответственным за разработку изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки.

РБК направил запросы в пресс-службу Минпромторга, властям Белоруссии и других стран — участников совещания.

Почему Минпромторг выступил против запрета

Белорусские чиновники объяснили запрет оборота пластиковой упаковки тем, что она не подлежит переработке или загрязняет природу, рассказал РБК Петр Бобровский, председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта, который участвовал в совещании.

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Как указано в протоколе совещания и приложенной к нему справке, Минпромторг выступил против большинства предложений Белоруссии — запрета полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрометров, биоразлагаемой упаковки и упаковки из вспененного полистирола — по следующим причинам:

  • запрет не аргументирован надлежащим образом, и сначала нужно изучить его влияние на рынки стран ЕАЭС. Вместо запрета полиэтиленовых пакетов российское ведомство предлагает использовать механизм расширенной ответственности производителя, вводить налоги для производителей упаковки из пластика и т.д.;

  • это нарушение установленных санитарно-эпидемиологических мер, в том числе связанных с пандемией COVID-19. Например, маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах, указывает Минпромторг. «При пандемии коронавируса запретить полиэтиленовые пакеты — значит нарушить требования гигиены и безопасности. Мясную продукцию и ряд фруктов в бумагу упаковать нельзя. К тому же раздельно собранные пакеты являются востребованным вторичным сырьем», — пояснил РБК Бобровский;

  • запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от этих видов упаковки может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке. В июне 2019 года Дмитрий Кобылкин, который на тот момент возглавлял Минприроды, выступил против запрета пластиковой посуды по тем же причинам. «Если мы сейчас возьмем и просто запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы, которые это все производят, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя», — говорил он в интервью РБК. Чиновник тогда предложил отказываться от пластиковой посуды постепенно — по 10% в год — для защиты окружающей среды.

Представитель «Сибура» (компания также участвовала в совещании членов ЕАЭС) согласен, что запрет на использование отдельных видов упаковки, в том числе пластиковых пакетов, может привести к необоснованным издержкам производителей (в том числе конечной продукции), предприятий торговли и, как следствие, конечного потребителя. Помимо «Сибура» полиэтилен в России производят еще несколько десятков крупных предприятий, включая «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Томскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Полипластик-Технопол».

В протоколе указано, что позицию России поддержали представители Казахстана.

Как участники рынка относятся к замене пластика

Участники совещания 16 ноября поддержали запрет наклейки этикеток из ПВХ на пластиковые бутылки: это учтено в проекте новой редакции Таможенного регламента. Но в протоколе не говорится, когда этот запрет начнет действовать. Такие этикетки следовало бы запретить уже потому, что без нее пластик прекрасно перерабатывается, а с ней уходит на свалку и загрязняет природу, говорит глава Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. По его словам, альтернативой могут стать надписи, нанесенные на бутылку краской, или бумажные этикетки.

Центр аналитических исследований «Эколайна» (крупный оператор по обращению с отходами) в результате изучения морфологии содержимого контейнеров для вторсырья определил, что более чем на 50% — это пластиковая упаковка. Причем половина этого пластика не перерабатывается. «Самая многочисленная из неперерабатываемых фракций — одноразовые пакеты-майки. За год только в Москве их выбрасывают более миллиарда штук», — отметила заместитель директора «Эколайна» Елена Вишнякова. По ее словам, переработчики отказываются иметь дело с тонкими пластиковыми пакетами из-за многообразных вариаций биоразлагаемых и компостируемых пластиков в них.

«Биоразлагаемые добавки внутри пакета не могут обеспечить исчезновение пластика, а лишь разрушают его до микропластика. Это наносит вред окружающей среде, проникая в пищевые цепочки живых организмов, угнетая экосистему в целом. Такие компоненты внутри пакета делают весь пластик непригодным для рециклинга — повышают хрупкость материала и скорость его разрушения», — указывает Вишнякова.

Руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев согласен с результатами исследования «Эколайна». Он поддерживает полный запрет оборота тех видов упаковки, которые предлагала исключить Белоруссия. По его словам, у каждой из запрещаемых позиций много альтернатив на рынке, некоторые из них дешевле.

«При оценке полного жизненного цикла материала удельный углеродный след полимерных решений может быть существенно, в отдельных случаях до 13 раз, ниже, чем при использовании альтернативных материалов», — парирует представитель «Сибура». По его словам, компания проводит исследования морфологического состава отходов с точки зрения потенциала их вторичной переработки. «Одновременно мы стараемся развивать всю цепочку переработки в городах присутствия, создаем возможности для раздельного сбора отходов и новые цепочки, сводя с переработчиками разных участников, генерирующих полимерные отходы», — отметил он.

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По словам Бобровского, даже в Евросоюзе предусматривается ограничение использования пластиковых пакетов только к 2030 году при возможности их замены другими видами упаковки и при условии сохранения гигиенических требований, требований по безопасности пищевой продукции и т.д. «Оксобиоразлагаемая упаковка (к ней относятся некоторые пластиковые пакеты. — РБК) активно применяется в США, Канаде, Бразилии, Вьетнаме и т.д., а в 11 странах является обязательной к использованию, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, ЮАР и Бахрейне», — добавил он.
Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: пластиковые пакеты , Беларусь , запреты , Минпромторг России , «Сибур» , Дмитрий Кобылкин ...
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