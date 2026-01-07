 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Швеция заявила о готовности передать Украине Gripen в рамках гарантий

Сюжет
Военная операция на Украине
Кроме этого, после достижения мира Швеция готова предоставить Украине морские ресурсы для разминирования в Черном море, а также продолжить обучение украинских военных
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

В рамках обеспечения гарантий безопасности Украины и Европы Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для воздушного наблюдения, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Как написал он на своей странице в X, страна готова «сохранить мир» следующими способами, предоставив:

  • истребители Gripen для воздушного наблюдения над Украиной;
  • морские ресурсы для разминирования в Черном море;
  • продолжение обучения украинских военных.

По словам Кристерссона, это было его послание в Париже во время встречи стран «коалиции желающих».

«Необходимым условием, безусловно, является достижение мирного соглашения, четкое определение правил применения силы многонациональными силами и официальное одобрение парламентом», — написал премьер.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет стоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде.

На истребителе стоит 27-миллиметровая пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

Польша планирует поставить Украине до восьми истребителей МиГ-29
Политика
Истребитель МиГ-29

Встреча «коалиции желающих» и представителей США и Украины прошла в Париже 6 января. Страны по итогам переговоров приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, партнеры по коалиции договорились участвовать в мониторинге и проверке соблюдения прекращения огня под руководством США, поддерживать долгосрочное обеспечение Украины вооружениями и работать над принятием обязательств по поддержке Украины «в случае будущего вооруженного нападения со стороны России».

По данным Reuters, после того, как представители Украины, Европы и США согласуют детали, проект гарантий безопасности представят российской стороне.

Россия осуждает любую помощь Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Швеция Украина истребители гарантии безопасности истребители Gripen
