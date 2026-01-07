Среда встретит москвичей снежной погодой
Температура воздуха в Москве 7 января составит от минус 4 до минус 6 градусов, в первой половине дня будет снежно, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Утром 7 января температура составит минус 6 градусов, днем будет колебаться от минус четырех до минус пяти. Влажность воздуха будет сохраняться на отметке 88-89%, а давление днем будет стабильно — 746 мм. рт. столба.
Днем и утром ветер будет дуть с Востока со скоростью от 1 до 3 м/с, вечером направление сменится на северо-западное.
Действует предупреждение Гидрометцентра о гололедице.
До конца недели москвичам предстоит столкнуться с похолоданием до минус 10 градусов, особенно по ночам. Прогноз также обещает снег и относительно высокую влажность.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что на Рождество в Московском регионе будет снежно.
