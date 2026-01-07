Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером

Президент Зеленский сообщил, что продолжил переговоры с Уиткоффом и Кушнером после окончания встречи «коалиции желающих». 7 января стороны продолжат обсуждать гарантии и мирное урегулирование

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита «коалиции желающих» продолжил встречу со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Мы продолжили обсуждение дипломатического пути завершения войны. Благодарю Америку за готовность обеспечить резервную поддержку по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление», — говорится в посте.

Как добавил Зеленский, в среду, 7 января, в Париже стороны продолжат работу над гарантиями безопасности и «базовыми рамками для завершения» конфликта.

«Со стороны Украины будут работать руководитель Офиса [Президента] Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз», — рассказал украинский лидер.

Уиткофф в свою очередь сообщил, что США продолжат переговоры с украинской делегацией вечером 6 января и 7 января. Он также подчеркнул, что США продолжат работу по обеспечению гарантий безопасности Украины, так как они имеют «важное значение для прочного мира».

Кроме того, Уиткофф заявил, что стороны находятся «очень близко к завершению беспрецедентного соглашения о процветании».

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже 6 января. В ней приняли участие более 30 государств, Украина и США, пишет Euronews. Страны по итогам переговоров приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Как сообщал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, партнеры по коалиции договорились участвовать в мониторинге и проверке соблюдения прекращения огня под руководством США, поддерживать долгосрочное обеспечение Украины вооружениями и работать над принятием обязательств по поддержке Украины «в случае будущего вооруженного нападения со стороны России».

По данным Reuters, после того, как представители Украины, Европы и США согласуют детали, проект гарантий безопасности представят российской стороне.

Россия осуждает поставки оружия Киеву.