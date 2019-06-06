Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды. Это можно было бы сделать постепенно, по 10–20% в год, чтобы не навредить бизнесу, сказал он в интервью РБК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил постепенно отказываться от пластиковой посуды в России в целях охраны окружающей среды. «Я против революционных движений, я — за эволюцию. Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения», — заявил в интервью РБК.

По словам министра, в Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа, чтобы не навредить бизнесу, занимающемуся производством сырья и самой посуды. «Если мы сейчас возьмем и просто запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы, которые это все производят, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя», — предупредил Кобылкин.

Чиновник выступает за плавное замещение такой посуды на менее экологически вредную. По его словам, это можно сделать за пять-десять лет. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения. Если вводить ограничения по 20% в год и это будет безболезненно, можно попробовать за пять лет [отказаться от пластиковой посуды]. От использования пластика нужно уходить, не нужно делать из этого трагедии», — заключил глава Минприроды.

Кобылкин пока не выносил этот вопрос на уровень премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. «Президент и председатель правительства — это конечные точки, куда мы выносим только хорошо продуманные и взвешенные решения. Нет смысла прийти и переложить ответственность на их плечи. Нужно все просчитать», — пояснил чиновник.