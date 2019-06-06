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Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды. Это можно было бы сделать постепенно, по 10–20% в год, чтобы не навредить бизнесу, сказал он в интервью РБК
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил постепенно отказываться от пластиковой посуды в России в целях охраны окружающей среды. «Я против революционных движений, я — за эволюцию. Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения», — заявил в интервью РБК.

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Глава Минприроды — РБК: «Одним из моих учителей был Леонид Михельсон»

По словам министра, в Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа, чтобы не навредить бизнесу, занимающемуся производством сырья и самой посуды. «Если мы сейчас возьмем и просто запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы, которые это все производят, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя», — предупредил Кобылкин.

Чиновник выступает за плавное замещение такой посуды на менее экологически вредную. По его словам, это можно сделать за пять-десять лет. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения. Если вводить ограничения по 20% в год и это будет безболезненно, можно попробовать за пять лет [отказаться от пластиковой посуды]. От использования пластика нужно уходить, не нужно делать из этого трагедии», — заключил глава Минприроды.

Кобылкин пока не выносил этот вопрос на уровень премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина. «Президент и председатель правительства — это конечные точки, куда мы выносим только хорошо продуманные и взвешенные решения. Нет смысла прийти и переложить ответственность на их плечи. Нужно все просчитать», — пояснил чиновник.

Глава Минприроды в начале мая рассказал, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. «Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика. И, уверен, к этому идем. И мы готовимся к ограничению. Нужно время, чтобы осознать и принять», — сообщил он. Министр тогда отметил, что уже многие крупные торговые сети поддерживают эту инициативу.

Еврокомиссия еще год назад предложила запретить посуду из пластика или ограничить ее производство из-за загрязнения пластиковым мусором мирового океана. В ЕК также высказались о необходимости обязать предпринимателей перерабатывать подобные изделия. В конце октября 2018 года Европарламент большинством голосов одобрил запрет на одноразовую пластиковую продукцию — коктейльные трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы и т.п.

Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Дмитрий Кобылкин, Минприроды РФ, Экология, пластиковая бутылка
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