Протестующие в Иране полностью взяли под контроль город Абданан

Протестующие также установили контроль над городом Малекшахи. Протесты в Иране вызваны обесцениванием реала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем

Расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был полностью взят под контроль протестующими, сообщает Fox News.

По данным телеканала, о фактическом «захвате» города сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Помимо Абданана был захвачен также город Малекшахи.

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — сказал в интервью Fox News член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави.

Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави также опубликовала пост в X, в котором выразила признательность протестующим в Малакшахи и Абданане, которые, по ее словам, «заставили силовиков режима отступить».

Протесты в Иране, вызванные обесцениванием реала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем тысяче задержанных. Власти используют слезоточивый газ, ограничивают интернет и предлагают символическое пособие в $7 при прожиточном минимуме около $266.

Video

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в других странах. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны. Политологи выражают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля и развиваться по сценарию Венесуэлы. В то же время появляются сообщения о планах эвакуации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Москву на случай, если подавление протестов окажется неудачным.