0

Россия объявила в розыск арестованного в Таиланде россиянина-хакера

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск россиянина, ранее арестованного тайской полицией по запросу США за хакерские преступления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Россиянина в России заочно арестовали, ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и других преступлениях.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В ноябре портал «Новости Пхукета» со ссылкой на киберполицию сообщил, что на Пхукете по запросу ФБР арестовали 35-летнего гражданина России, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях. В сообщении мужчину называют «хакером мирового класса», который участвовал в кибератаках на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств Европы и США».

У мужчины изъяли цифровые активы. По версии следствия, подозреваемый похитил средства с торговых счетов криптовалют, конвертировал похищенные активы в USDT и Bitcoin, а затем переправил их на свои кошельки. Совокупный ущерб от действий хакера превысил 100 тыс. долларов.

