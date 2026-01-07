The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США

Первый вариант заключается в вооруженном вторжении, второй — принуждение, третий — заключение договора об ассоциации, и четвертый — военное присутствие США на острове при сохранении Гренландии как части Дании

Администрация американского лидера Дональда Трампа может добиться присоединения к США Гренландии четырьмя способами, сообщает газета The Times.

Первый способ заключается в вооруженном вторжении США. Еще одним возможным подходом является принуждение. Например, Трамп может предложить Дании выкупить у нее Гренландию, пообещав при этом значительные инвестиции в экономику острова для местного населения.

The Times также рассматривает возможность заключения Договора о свободной ассоциации. В данный момент США уже имеют подобные соглашения с малыми государствами Тихого океана, такими как Микронезия, Маршалловы Острова и Палау. Эти договоры предусматривают, что США оказывают финансовую помощь этим странам, а те, в свою очередь, передают Вашингтону вопросы обороны, сохраняя при этом внутреннее самоуправление.

Четвертым вариантом является сохранение Гренландии как части Дании с одновременным усилением американского военного присутствия на острове. Это может сопровождаться заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями, занимающимися разведкой полезных ископаемых, а также назначением чиновников из США на должности советников в местном правительстве.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу, что недавние угрозы администрации в адрес Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

По возвращении в Белый дом в январе 2025 года президент США неоднократно выражал желание включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. 4 января, на фоне американской операции в Венесуэле, в интервью журналу The Atlantic он заявил, что остров «огражден российскими и китайскими судами» и «крайне важен» для обороны США.

Ранее издание Economist сообщало, что администрация президента США разрабатывает соглашение с Гренландией — Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA).