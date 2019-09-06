В Германии предложили запретить пластиковые пакеты с 2020 года

Министерство окружающей среды Германии разработало законопроект, предполагающий запрет на использование пластиковых пакетов уже с 2020 года. Об этом со ссылкой на документ сообщает Bild.

Согласно законопроекту, пластиковые пакеты, в том числе те, которые помечены как «биоразлагаемые», начнут изымать из продажи уже с первой половины следующего года. Переходный период продлится в течение шести месяцев. Исключение будет сделано для тонких отрывных пакетов, предназначенных для овощей и фруктов, а также для прочных многоразовых сумок.

Нарушителям закона предполагается штраф до €100 тыс. В Министерстве считают, что дальнейшее сокращение использования пластика можно достичь только при помощи подобного запрета.

В марте Европарламент одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию с 2021 года в странах ЕС. К 2029 году европейские страны должны будут собирать 90% использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких бутылок уже должны будут производиться посредством переработки, к 2030 году — 30%.