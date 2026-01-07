Reuters узнал, что США пригрозили «участью Мадуро» главе МВД Венесуэлы

В США обеспокоены, что Кабельо может помешать планам администрации. Поэтому главе МВД республики пригрозили «участью Мадуро», или его жизнь окажется в опасности, если он будет мешать временному президенту

Диосдадо Кабельо (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Администрация американского президента Дональда Трампа предупредила министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что он может стать целью США, если не поможет временному президенту Венесуэлы Делси Родригес выполнить требования США и сохранить порядок в республике после свержения Николаса Мадуро. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Кабельо является одним из сторонников Мадуро, на которых Трамп решил положиться как на временное правительство Венесуэлы в переходных период, добавил один из источников.

Американские чиновники обеспокоены тем, что Кабельо соперничал с Родригес и может помешать планам США. Они пытаются заставить его сотрудничать и одновременно ищут способы отстранить главы МВД от власти и отправить в изгнание, рассказали источники.

Собеседники агентства также сообщили, что администрация США предупредила Кабельо, что если он будет упорствовать, его может постичь та же участь, что и Мадуро, или же его жизнь окажется в опасности.

Согласно двум источникам, в список потенциальных целей также входит министр обороны страны Владимир Падрино, который, как и Кабельо, обвиняется в США в торговле наркотиками, а за его голову назначена награда в несколько миллионов долларов.

«Президент [Трамп] говорит о том, чтобы оказать максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добиться их сотрудничества с Соединенными Штатами в вопросах прекращения нелегальной миграции, наркоторговли, восстановления нефтяной инфраструктуры и того, что будет правильным для венесуэльского народа», — сказал Reuters высокопоставленный представитель администрации Трампа.

США подозревают Кабельо в причастности к наркотрафику. В июле 2025 года американские власти объявили награду в $25 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заняла свою должность по решению Конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы (TSJ) 4 января, после того как армия США взяла под контроль действующего лидера страны Мадуро. Родригес подчеркнула, что Венесуэла не поддастся колонизации. В то же время, ЦРУ выбрало ее среди сторонников Мадуро как наиболее подходящего кандидата на этот пост.

В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, США обвинили Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. За информацию, которая приведет к правосудию над венесуэльским президентом, они тогда предложили $15 млн. Затем сумму повысили до $25 млн, а в августе 2025 года она была увеличена еще в два раза — до $50 млн.