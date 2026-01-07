НАБУ сообщило о хищении 27 млн гривен при закупке авиационных шин

Сотрудники НАБУ и САП раскрыли дело о хищении около более 27 млн гривен (около $635 тыс.) при закупке авиационных шин для Сил логистики ВСУ, говорится в телеграм-канале антикоррупционного бюро.

Перед судом предстанут бывший помощник народного депутата Украины, бывшие чиновники Минобороны и предприниматель.

По данным НАБУ, руководители структурных подразделений Командования Сил логистики ВСУ способствовали победе «своей» компании в тендерах на закупку авиационных комплектующих. Владелец компании закупал продукцию напрямую у производителей через подконтрольную и зарегистрированную в ЕС фирму, а затем перепродавал продукцию по завышенным в два — три раза ценам

Помощник народного депутата следил за оплатой контрактов. «В результате этой схемы Силы логистики ВСУ переплатили за комплектующие 27,3 млн гривен», — говорится в сообщении.

В декабре САП сообщила о выявлении совместно с НАБУ схемы присвоения более 102 млн гривен (около $2,4 млн) при закупке динамической защиты для танков ВСУ. Предварительно расследование показало, что Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

Генеральный директор госпредприятия вместе с двумя сообщниками закупал комплектующие почти втрое дороже через фиктивные компании, а разницу выводил на подконтрольные счета.