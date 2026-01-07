WP узнала, что США получили данные о 75 погибших при атаке на Венесуэлу

По оценке властей США, во время военного рейда по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая десятки погибших в результате перестрелки на территории президентской резиденции в Каракасе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из них, погибли как минимум 67 человек, другой источник сообщил о примерно 75–80 погибших. Среди погибших числятся представители венесуэльских и кубинских сил безопасности, а также мирные жители, пишет газета.

Источники уточнили, что при операции пострадали несколько американских военнослужащих, двое из них все еще проходят лечение, пятеро вернулись к службе. В Пентагоне заявили, что, несмотря на высокую интенсивность и жестокость операции, она была успешно выполнена с минимальными потерями для США.

Власти Венесуэлы официально не сообщали о количестве погибших. The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила ранее о гибели по меньшей мере 40 человек. Позже газета сообщила о 80 погибших.

В Колумбии сначала заявили о смерти 32 кубинцев, защищавших Мадуро, позже число увеличилось до 37, как передавала Aporrea со ссылкой на Министерство иностранных дел Кубы. По данным источников издания, атака США была внезапной и застала врасплох охрану Мадуро, которая насчитывала около 140 человек.

США провели операцию в Каракасе 3 января. По итогу, в Нью-Йорк были вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Им предъявили обвинения, в том числе в сговоре с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств. Оба в суде не признали вину.