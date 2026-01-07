В трех аэропортах Северного Кавказа запретили полеты
В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил о введении режима «ковер» в Алании. До того Меняйло сообщил о беспилотной опасности в регионе.
Кроме того, на момент публикации полеты приостановлены в воздушных хабах Сочи и Геленджика. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угроз атаки беспилотников со стороны Украины.
