 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Госпереворот в Венесуэле⁠,
0

Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле

Сюжет
Госпереворот в Венесуэле
Он также подчеркнул важность освобождения политзаключенных и создания условий для «функционирующей демократии», рассказала глава МИД Канады
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран «Большой семерки» о необходимости планирования выборов президента Венесуэлы. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

«Мы выслушали Рубио о важности освобождения политических заключенных, создания условий для функционирующей демократии и планирования выборов с законным президентом, избранным в будущем венесуэльским народом», — написала она на своей странице в X.

Ананд подчеркнула, что Канада сосредоточена «на поддержке демократической воли венесуэльского народа», а также региональной и «межамериканской стабильности».

Коллеги Рубио в G7 договорились продолжать диалог о «важности международного права и других глобальных конфликтов», включая гарантии безопасности для Украины, отметила глава МИД Канады.

ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай
Политика
Фото:Carlos Becerra / Getty Images

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес была назначена на должность по решению Конституционной палаты Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) 4 января после захвата армией США действующего лидера страны Николаса Мадуро. Делси Родригес заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. При этом в качестве лучшего кандидата на должность лидера страны ЦРУ выбрало именно среди сторонников Мадуро.

МИД России поприветствовал приведение к присяге Родригес и пожелал ей успехов.

Европейская комиссия не признала легитимность Родригес в качестве главы Венесуэлы. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге заявила, что основной политический соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо должны быть включены в процесс политического перехода в стране.

При этом президент США Дональд Трамп усомнился в лидерских качествах Марии Корины Мачадо. Он охарактеризовал лидера венесуэльской оппозиции как человека без необходимых для руководства страной качеств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Марко Рубио Венесуэла США выборы президента
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
В Венесуэле объявили траур в память о военных, погибших при защите Мадуро
Политика
ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай
Политика
Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
НАБУ сообщило о хищении 27 млн гривен при закупке авиационных шин Политика, 05:59
Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области Политика, 05:22
Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле Политика, 05:19
В Венесуэле объявили траур в память о военных, погибших при защите Мадуро Политика, 05:07
В трех аэропортах Северного Кавказа запретили полеты Политика, 04:53
ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай Политика, 04:21
Россия объявила в розыск арестованного в Таиланде россиянина-хакера Общество, 04:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене Политика, 03:30
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти Политика, 02:49
Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину Политика, 02:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Политика, 02:28
Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером Политика, 01:49
Второй аэропорт Кубани ограничил полеты Политика, 01:35
На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации Политика, 01:28