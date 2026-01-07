Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле

Он также подчеркнул важность освобождения политзаключенных и создания условий для «функционирующей демократии», рассказала глава МИД Канады

Марко Рубио (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран «Большой семерки» о необходимости планирования выборов президента Венесуэлы. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

«Мы выслушали Рубио о важности освобождения политических заключенных, создания условий для функционирующей демократии и планирования выборов с законным президентом, избранным в будущем венесуэльским народом», — написала она на своей странице в X.

Ананд подчеркнула, что Канада сосредоточена «на поддержке демократической воли венесуэльского народа», а также региональной и «межамериканской стабильности».

Коллеги Рубио в G7 договорились продолжать диалог о «важности международного права и других глобальных конфликтов», включая гарантии безопасности для Украины, отметила глава МИД Канады.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес была назначена на должность по решению Конституционной палаты Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) 4 января после захвата армией США действующего лидера страны Николаса Мадуро. Делси Родригес заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. При этом в качестве лучшего кандидата на должность лидера страны ЦРУ выбрало именно среди сторонников Мадуро.

МИД России поприветствовал приведение к присяге Родригес и пожелал ей успехов.

Европейская комиссия не признала легитимность Родригес в качестве главы Венесуэлы. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге заявила, что основной политический соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо должны быть включены в процесс политического перехода в стране.

При этом президент США Дональд Трамп усомнился в лидерских качествах Марии Корины Мачадо. Он охарактеризовал лидера венесуэльской оппозиции как человека без необходимых для руководства страной качеств.