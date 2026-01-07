 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Чехия назвала условие для продолжения поставок боеприпасов Украине

Бабиш: Чехия будет поставлять боеприпасы ВСУ при финансировании от других стран
Сюжет
Военная операция на Украине

Чехия продолжит инициативу по снабжению Киева боеприпасами только при условии финансирования другими странами. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Чешская Республика продолжит боеприпасную инициативу, обеспечивающую поставки крупнокалиберных боеприпасов Украине, при условии, что ее будут финансировать другие страны», — говорится в пресс-релизе чешского правительства.

По итогам всех переговоров и по согласованию с партнерами по коалиции Чехия решила не отменять боеприпасную инициативу. Республика собирается выступить исключительно в роли координатора. «В боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан», — сказал Бабиш.

Он также рассказал, что участники переговоров обсуждали будущее после окончания конфликта России и Украины, гарантии безопасности Киеву. Бабиш подчеркнул, что Чехия не будет направлять своих военных на Украину в рамках сил многонациональных сил Коалиции.

Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины
Политика

Кроме того, по словам Бабиша, значительная часть гарантий безопасности должна приходиться на США. Такое условие, по его мнению, может обеспечить долгосрочный мир.

К началу 2024 года Украина столкнулась с острым дефицитом боеприпасов. Чехия объявила о планах найти необходимое количество боеприпасов, закупая их в третьих странах.

К концу августа 2025 года Украина в рамках чешской инициативы получила уже более 2,5 млн снарядов. В декабре в Чехии возник раскол: глава Минобороны Яромир Зуна заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине сохранится, хотя правящая коалиция прямо обещала пересмотреть ее. Партия выступает за прекращение выделения средств Украине и остановку чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Россия осуждает любую помощь Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Андрей Бабиш Украина боеприпасы
Андрей Бабиш фото
Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
2 сентября 1954 года
Материалы по теме
На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации
Политика
В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине
Политика
Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
За ночь Рождества военные сбили над Россией и Черным морем 32 БПЛА Политика, 07:17
Среда встретит москвичей снежной погодой Общество, 07:00
Чехия назвала условие для продолжения поставок боеприпасов Украине Политика, 06:47
Швеция заявила о готовности передать Украине Gripen в рамках гарантий Политика, 06:41
Reuters узнал, что США пригрозили «участью Мадуро» главе МВД Венесуэлы Политика, 06:05
НАБУ сообщило о хищении 27 млн гривен при закупке авиационных шин Политика, 05:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области Политика, 05:22
Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле Политика, 05:19
В Венесуэле объявили траур в память о военных, погибших при защите Мадуро Политика, 05:07
В трех аэропортах Северного Кавказа запретили полеты Политика, 04:53
ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай Политика, 04:21
Россия объявила в розыск арестованного в Таиланде россиянина-хакера Общество, 04:06
Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене Политика, 03:30