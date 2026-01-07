Бабиш: Чехия будет поставлять боеприпасы ВСУ при финансировании от других стран

Чехия продолжит инициативу по снабжению Киева боеприпасами только при условии финансирования другими странами. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Чешская Республика продолжит боеприпасную инициативу, обеспечивающую поставки крупнокалиберных боеприпасов Украине, при условии, что ее будут финансировать другие страны», — говорится в пресс-релизе чешского правительства.

По итогам всех переговоров и по согласованию с партнерами по коалиции Чехия решила не отменять боеприпасную инициативу. Республика собирается выступить исключительно в роли координатора. «В боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан», — сказал Бабиш.

Он также рассказал, что участники переговоров обсуждали будущее после окончания конфликта России и Украины, гарантии безопасности Киеву. Бабиш подчеркнул, что Чехия не будет направлять своих военных на Украину в рамках сил многонациональных сил Коалиции.

Кроме того, по словам Бабиша, значительная часть гарантий безопасности должна приходиться на США. Такое условие, по его мнению, может обеспечить долгосрочный мир.

К началу 2024 года Украина столкнулась с острым дефицитом боеприпасов. Чехия объявила о планах найти необходимое количество боеприпасов, закупая их в третьих странах.

К концу августа 2025 года Украина в рамках чешской инициативы получила уже более 2,5 млн снарядов. В декабре в Чехии возник раскол: глава Минобороны Яромир Зуна заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине сохранится, хотя правящая коалиция прямо обещала пересмотреть ее. Партия выступает за прекращение выделения средств Украине и остановку чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Россия осуждает любую помощь Украине.