Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области
Силы ПВО сбили дрон в небе над Воронежской областью, сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
Никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул глава региона. Гусев не уточнил над каким именно районом был сбит дрон.
Вечером 6 января он сообщил о тревоге над Острогожским и Лискинским районами в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Предупреждение сняли в 21:11 мск. До 0:09 мск продолжала действовать тревога в связи с непосредственной угрозой атаки на Воронеж.
Угроза атаки БПЛА в Воронежской области с 19:37 до 5:18 мск.
