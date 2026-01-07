 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили дрон в небе над Воронежской областью, сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул глава региона. Гусев не уточнил над каким именно районом был сбит дрон.

Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Вечером 6 января он сообщил о тревоге над Острогожским и Лискинским районами в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Предупреждение сняли в 21:11 мск. До 0:09 мск продолжала действовать тревога в связи с непосредственной угрозой атаки на Воронеж.

Угроза атаки БПЛА в Воронежской области с 19:37 до 5:18 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Воронежская область Александр Гусев
Материалы по теме
Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах
Политика
В Костромской области после атаки дронов произошел пожар в воинской части
Политика
В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
НАБУ сообщило о хищении 27 млн гривен при закупке авиационных шин Политика, 05:59
Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области Политика, 05:22
Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле Политика, 05:19
В Венесуэле объявили траур в память о военных, погибших при защите Мадуро Политика, 05:07
В трех аэропортах Северного Кавказа запретили полеты Политика, 04:53
ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай Политика, 04:21
Россия объявила в розыск арестованного в Таиланде россиянина-хакера Общество, 04:06
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене Политика, 03:30
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти Политика, 02:49
Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину Политика, 02:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Политика, 02:28
Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером Политика, 01:49
Второй аэропорт Кубани ограничил полеты Политика, 01:35
На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации Политика, 01:28