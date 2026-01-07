Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене
США продадут по рыночной цене нефть, которую получат от Венесуэлы, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
«Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной санкционной нефти. Эта нефть будет продана по рыночной цене», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, он лично проконтролирует дальнейшие операции с вырученными от продажи деньгами, чтобы их использовали «в интересах народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».
Трамп также рассказал, что США получат нефть с помощью судов-хранилищ, сырье напрямую доставят к американским разгрузочным терминалам.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.
В декабре Трамп ввел полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.
После нападения США на страну и вывоза ее главы Николаса Мадуро 3 января Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе, однако США могут извлечь выгоду из этих ресурсов.
Как сообщил Трамп, он обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну, и восстановлении нефтяной отрасли.
