Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене

США продадут по рыночной цене нефть, которую получат от Венесуэлы, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной санкционной нефти. Эта нефть будет продана по рыночной цене», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, он лично проконтролирует дальнейшие операции с вырученными от продажи деньгами, чтобы их использовали «в интересах народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Трамп также рассказал, что США получат нефть с помощью судов-хранилищ, сырье напрямую доставят к американским разгрузочным терминалам.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.

В декабре Трамп ввел полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

После нападения США на страну и вывоза ее главы Николаса Мадуро 3 января Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе, однако США могут извлечь выгоду из этих ресурсов.

Как сообщил Трамп, он обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну, и восстановлении нефтяной отрасли.