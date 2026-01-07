 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Госпереворот в Венесуэле⁠,
0

Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене

Сюжет
Госпереворот в Венесуэле

США продадут по рыночной цене нефть, которую получат от Венесуэлы, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной санкционной нефти. Эта нефть будет продана по рыночной цене», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, он лично проконтролирует дальнейшие операции с вырученными от продажи деньгами, чтобы их использовали «в интересах народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Трамп также рассказал, что США получат нефть с помощью судов-хранилищ, сырье напрямую доставят к американским разгрузочным терминалам.

Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти
Политика
Дональд Трамп

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.

В декабре Трамп ввел полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

После нападения США на страну и вывоза ее главы Николаса Мадуро 3 января Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе, однако США могут извлечь выгоду из этих ресурсов.

Как сообщил Трамп, он обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну, и восстановлении нефтяной отрасли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп нефть Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти
Политика
Генпрокурор Венесуэлы напомнил США о президентском иммунитете Мадуро
Политика
Венесуэла уступила Мексике лидерство в поставках нефти на Кубу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ABC News узнал, что США потребовали от Венесуэлы «выгнать» Россию и Китай Политика, 04:21
Россия объявила в розыск арестованного в Таиланде россиянина-хакера Общество, 04:06
Трамп пообещал продать нефть из Венесуэлы по рыночной цене Политика, 03:30
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти Политика, 02:49
Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину Политика, 02:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Политика, 02:28
Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером Политика, 01:49
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Второй аэропорт Кубани ограничил полеты Политика, 01:35
На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации Политика, 01:28
Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии Политика, 01:19
Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины Политика, 00:44
Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее Политика, 00:17
Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями Политика, 00:13
Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан Политика, 00:07