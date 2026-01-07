В Венесуэле объявили траур в память о военных, погибших при защите Мадуро

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес объявила семь дней траура в память о военных, погибших во время американской операции в Каракасе, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро. Слова Родригес цитирует Reuters.

«Я приняла решение объявить семь дней траура в честь молодых людей, которые погибли, защищая президента Николаса Мадуро; для них — наше признание», — сказала Родригес.

США провели военную операцию в Каракасе 3 января, Мадуро и его супруга Силия Флорес были вывезены в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в «наркотерроризме». Мадуро не признал вины.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при захвате резиденции президента Венесуэлы американские спецназовцы «хладнокровно убили» охранников главы государства.

Правительство Венесуэлы не сообщило общую цифру погибших в американской операции. По данным армии, со стороны Венесуэлы погибли 23 человека, сообщило агентство. Вместе с тем, власти Кубы заявили, что 32 гражданина, входившие в команду безопасности Мадуро, были убиты. 4 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что погибли по меньшей мере 40 человек.