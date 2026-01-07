Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину
Хорватия и Румыния решили не направлять своих военных на Украину и после прекращения огня, заявили хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и румынский президент Никушор Дан по итогам встречи представителей стран — участниц «коалиции желающих».
«Хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах Коалиции желающих на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования», — заявил в Х Пленкович.
Никушор Дан, отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли вопрос о том, чтобы Румыния присоединилась к многонациональным силам Коалиции, заявил, что Румыния не меняет ранее принятого решения о ненаправлении военных на Украину. «То, что вы знаете о взятых на себя Румынией обязательствах, в целом остается тем же самым: то есть не направление войск в Украину, а логистическая поддержка, обучение и подготовка украинских военных в Румынии или в других европейских странах», — сказал лидер румынского государства.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах