Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину

Хорватия и Румыния решили не направлять своих военных на Украину и после прекращения огня, заявили хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и румынский президент Никушор Дан по итогам встречи представителей стран — участниц «коалиции желающих».

«Хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах Коалиции желающих на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования», — заявил в Х Пленкович.

Никушор Дан, отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли вопрос о том, чтобы Румыния присоединилась к многонациональным силам Коалиции, заявил, что Румыния не меняет ранее принятого решения о ненаправлении военных на Украину. «То, что вы знаете о взятых на себя Румынией обязательствах, в целом остается тем же самым: то есть не направление войск в Украину, а логистическая поддержка, обучение и подготовка украинских военных в Румынии или в других европейских странах», — сказал лидер румынского государства.

Материал дополняется