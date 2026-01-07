 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине

Хорватия и Румыния решили не направлять своих военных на Украину и после прекращения огня, заявили хорватский премьер-министр Андрей Пленкович и румынский президент Никушор Дан по итогам встречи представителей стран — участниц «коалиции желающих».

«Хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах Коалиции желающих на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования», — заявил в Х Пленкович.

Никушор Дан, отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли вопрос о том, чтобы Румыния присоединилась к многонациональным силам Коалиции, заявил, что Румыния не меняет ранее принятого решения о ненаправлении военных на Украину. «То, что вы знаете о взятых на себя Румынией обязательствах, в целом остается тем же самым: то есть не направление войск в Украину, а логистическая поддержка, обучение и подготовка украинских военных в Румынии или в других европейских странах», — сказал лидер румынского государства.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти Политика, 02:49
Румыния и Хорватия подтвердили отказ направлять военных на Украину Политика, 02:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Политика, 02:28
Зеленский после саммита коалиции продолжил встречу с Уиткоффом и Кушнером Политика, 01:49
Второй аэропорт Кубани ограничил полеты Политика, 01:35
На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации Политика, 01:28
Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии Политика, 01:19
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины Политика, 00:44
Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее Политика, 00:17
Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями Политика, 00:13
Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан Политика, 00:07
Российский хоккеист сменил клуб НХЛ после демарша Спорт, 00:03
Военные сбили 23 БПЛА над Россией и Черным морем за три часа Политика, 06 янв, 23:47
Мерц заявил о планах ФРГ разместить силы около Украины на территории НАТО Политика, 06 янв, 23:14