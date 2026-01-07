 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

За ночь Рождества военные сбили над Россией и Черным морем 32 БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией и Черным морем в период с 20:00 до 07:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В период с 23:00 до 7:00 военные уничтожили девять БПЛА, а с 20:00 до 23:00 — 23 соответственно.

Материал дополняется

Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
