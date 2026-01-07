За ночь Рождества военные сбили над Россией и Черным морем 32 БПЛА
Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией и Черным морем в период с 20:00 до 07:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
В период с 23:00 до 7:00 военные уничтожили девять БПЛА, а с 20:00 до 23:00 — 23 соответственно.
Материал дополняется
