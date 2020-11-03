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Газета № 084 (3251) (0311) Бизнес,
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Шрот фронт

Минфин и Минэкономразвития выступили против упрощения импорта генно-модифицированной сои
В правительстве спорят, стоит ли продлевать на год упрощенный ввоз в Россию генно-модифицированной продукции. Позиция Минсельхоза на руку Объединенной зерновой компании, других министерств — калининградской группе «Содружество»
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Минфин и Минэкономразвития не согласны с предложением продлить до 2022 года ввоз в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов и кормовых добавок. Позиция министерств изложена в письмах с отзывом на соответствующий проект постановления, которые в октябре были направлены в Минсельхоз (копии документов есть у РБК).

В пресс-службе Минфина подтвердили РБК, что, по мнению министерства, продление постановления правительства не требуется. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) широко применяются для производства кормов и кормовых добавок как источник растительного белка. Ввоз в Россию генно-модифицированной сои правительство упростило в этом году. Постановление, которое до 1 января 2021 года освободило от государственной регистрации генно-модифицированные соевые бобы и шрот, правительство приняло в апреле 2020 года. Ввозить без госрегистрации разрешили ГМО-соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор.

В октябре Минсельхоз предложил продлить упрощенный ввоз генно-модифицированной сои до 1 января 2022 года и подготовил соответствующий проект изменений постановления правительства.

Бизнес
Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Почему Минсельхоз выступает за упрощенный ввоз

До апреля в России постоянно ужесточалась политика в отношении ГМО: ограничения на оборот такой продукции предусмотрены утвержденной в начале 2020 года Доктриной продовольственной безопасности.

Но упрощенный доступ такой импортной продукции, как поясняли весной в Минсельхозе, обеспечит Россию соевыми бобами и шротом, в которых нуждаются животноводы, и предотвратит рост цен на корма и, соответственно, на мясо, поскольку на отечественном рынке, как констатировало министерство, «фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов».

Россия не импортировала генно-модифицированный соевый шрот с 2016 года, а ввозить такие соевые бобы мог только крупнейший отечественный переработчик сои — калининградская группа «Содружество», которая единственная воспользовалась возможностью пройти предусмотренную законом процедуру госрегистрации, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Монополистом «Содружество» (группа принадлежит калининградскому предпринимателю Александру Луценко, чье состояние Forbes в этом году оценил в $800 млн, и его супруге) называл и уже бывший сенатор Сергей Лисовский. В июне этого года он после жалоб фермеров на подорожание сои и соевого шрота писал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что в 2018–2020 годах «Содружество» занимало 99% рынка импорта сои в Россию.

Необходимость продлить еще на год упрощенный ввоз Минсельхоз объяснял длительным — не менее года — проведением экспертиз и исследований ГМО по новым методикам. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить генно-модифицированную сою с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов и цены на корма, кормовые добавки и животноводческую продукцию вырастут, отмечали в министерстве.

Что не устраивает Минфин и Минэкономразвития

В Минфине считают продление срока действия постановления, упрощающего ввоз сои с ГМО, необоснованным, следует из письма министерства. Ввоз без госрегистрации разрешили как временную меру — пока будут разрабатываться необходимые для этой процедуры методики проведения молекулярно-генетического исследования и биологической безопасности продукции и ГМО, пояснил РБК представитель Минфина. Но сейчас, по его словам, эти методики уже утверждены приказами Минсельхоза, поэтому продление постановления правительства не требуется.

В Минэкономразвития, как следует из имеющегося у РБК письма, считают, что целесообразность продления ввоза ГМО-сои без госрегистрации еще на один год нуждается в дополнительном обосновании: так, например, не была проведена оценка регулирующего воздействия этой меры.

Продление действия постановления до 1 января 2022 года позволит, с одной стороны, не допустить на рынок небезопасные ГМО, с другой — не допустить роста цен на российском рынке кормов, настаивает пресс-служба Минсельхоза.

Экономика
Минсельхоз ответил на данные о рекордном росте цен на подсолнечное масло Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Что изменил упрощенный ввоз ГМО

После принятий постановления правительства поставок импортного соевого шрота с ГМО в Россию еще не было, указывает Михаил Мальцев. Но, по информации Масложирового союза, уже в ноябре в страну поступит крупная партия такого соевого шрота из Аргентины — около 38 тыс. т, что примерно соответствует 25% объемов российского рынка этой продукции за месяц.

Поставку, по словам одного из участников отрасли, осуществляет Объединенная зерновая компания (ОЗК) — агент государства по проведению зерновых интервенций, 50% плюс одна акция которого принадлежит государству, остальные — у ВТБ. Из данных базы Национальной системы аккредитации следует, что структура ОЗК 29 октября получила декларацию о соответствии (то есть документ о соблюдении обязательных требований безопасности, который необходим для ввода продукции в оборот в ЕАЭС) на соевый шрот из Аргентины, произведенный из генно-модифицированных соевых бобов.

РБК направил запрос в ОЗК.

Группа «Содружество», в свою очередь, еще в апреле этого года обращалась в губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой инициировать приостановку действия постановления, упрощающего ввоз ГМО-сои без госрегистрации, — по мнению группы, это создавало риски бесконтрольного ввоза в Россию ГМО-продукции. Позиция компании не изменилась, уточнил директор управляющей компании «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков.

Что думают переработчики сои и производители кормов

Масложировой союз поддерживает продление упрощенного ввоза для сырья — генно-модифицированных соевых бобов, чтобы повысить конкуренцию среди отечественных переработчиков, но выступает категорически против этой меры для готового продукта — соевого шрота, говорит Михаил Мальцев. Продление сроков ввоза такого соевого шрота без госрегистрации может привести к тому, что животноводы «сядут на иглу дешевого импортного шрота» — отечественные переработки сои не смогут предложить более низкую цену по сравнению с импортной продукцией. Аргентинский соевый шрот с ГМО на 10–15% дешевле отечественного, отмечает Мальцев.

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Дефицита соевого шрота Россия, по словам Мальцева, не испытывает и даже, напротив, его экспортирует. В 2019/20 сельскохозяйственном году (длится с сентября по август) в России было произведено 2,9 млн т соевого шрота: потребление составило 2,6 млн т, 493 тыс. т были отправлены за рубеж, 203 тыс. т (без ГМО), наоборот, были завезены из других стран.

Национальный кормовой союз также считает, что сроки ввоза генно-модифицированной сои без госрегистрации продлевать не нужно, сообщил РБК исполнительный директор союза Сергей Михнюк. По его словам, цена на корма для животных растет прежде всего из-за ослабления курса рубля и увеличения стоимости зерна, а составляющая соевого шрота в стоимости кормов и кормовых добавок не очень большая — около 15%. Преференции для импортной сои, по словам Михнюка, могут подорвать доверие к реализующимся проектам по локализации полного цикла производства и переработки сои в России. Таким производствам, по мнению Михнюка, напротив, нужна поддержка, так как они производят пользующуюся спросом чистую сою, без ГМО.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: ГМО , соя , Минфин , Минсельхоз , ОЗК
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