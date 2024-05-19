Лондон счел причиной отказа Берлина передать Киеву Taurus Крым

Министр обороны Британии Шэппс считает, что Германия отказывается передать ракеты Taurus Украине из опасений, что Киев применит их для ударов по Крыму. Он призвал Берлин поменять позицию. Москва осуждает военную помощь Киеву

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Германия отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку опасается, что их используют для ударов по Крыму, заявил британский министр обороны Грант Шэппс в интервью Sky News.

Он призвал Берлин изменить политику в этом отношении, отметив, что Лондон разрешил применять поставляемое им оружие для ударов по Крыму, поскольку считает полуостров «частью Украины».

Британия, как и другие западные страны, не признает итоги референдума 2014 года, по итогам которого Крым вошел в состав России. Украина также считает полуостров своим. Президент России Владимир Путин говорил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Шэппс считает, что украинские силы справятся с наступлением на харьковском направлении (за последние дни российская сторона взяла под контроль больше десятка населенных пунктов). Он отметил, что этого «не должно было случиться», произошедшее стало возможным в том числе из-за задержки в одобрении военной помощи Украине в конгрессе США.

«Мы должны понимать, что ведем экзистенциальную борьбу за то, как мы управляем мировым порядком, и за саму демократию», — заявил британский министр.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System — дальнобойная ракета «воздух — земля», она предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м). Последнее затрудняет обнаружение радарами. Ракета запускается с боевых самолетов, она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывает в передаче Украине ракет. Свое решение он объяснял необходимостью присутствия в стране немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. По словам канцлера, передача ракет Киеву будет ответственной только в том случае, если Германия сможет контролировать цели, которые Украина захочет поразить с помощью ракет.

Его позицию критикует ряд политиков, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, другие немецкие министры, в частности глава МИД Германии Анналена Бербок придерживаются противоположного Шольцу мнения. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой Taurus у Берлина и передачей их Киеву через Лондон.

На этой неделе Украина обратилась к США с просьбой разрешить использовать поставляемое ими оружие для ударов по территории России. The Wall Street Journal писала, что запрос на рассмотрении. В Белом доме заявили, что не поддерживают удары по российской территории с использованием своего вооружения.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в 2022 году говорил, что Киев обязался не использовать поставленное США оружие для атак по территории России, отмечая, что это обязательство не распространяется на Крым.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это делает их участниками конфликта. В Москве подчеркивали, что поставки оружия не изменит ход боевых действий, а лишь затянут их.