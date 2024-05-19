Потапова проиграла финалистке US Open Фернандес на старте турнира в Страсбурге

Россиянка проиграла финалистке US Open на старте турнира в Страсбурге

Анастасия Потапова уступила Лейле Фернандес со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6

Анастасия Потапова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция) с призовым фондом более €802 тыс.

Потапова уступила со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Фернандес в следующем матче сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой или чешкой Барборой Крейчиковой.

Потапова занимает 43-е место в рейтинге WTA, финалистка US Open 2021 года Фернандес — 34-е.

На турнире из россиянок также играют Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Чемпионка турнира в Страсбурге получит 500 рейтинговых очков и более €120 тыс. призовых.

В 2023 году в финале россиянка Анна Блинкова уступила украинке Элине Свитолиной.