Россиянка проиграла финалистке US Open на старте турнира в Страсбурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция) с призовым фондом более €802 тыс.
Потапова уступила со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.
Фернандес в следующем матче сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой или чешкой Барборой Крейчиковой.
Потапова занимает 43-е место в рейтинге WTA, финалистка US Open 2021 года Фернандес — 34-е.
На турнире из россиянок также играют Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Анна Калинская.
Чемпионка турнира в Страсбурге получит 500 рейтинговых очков и более €120 тыс. призовых.
В 2023 году в финале россиянка Анна Блинкова уступила украинке Элине Свитолиной.
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