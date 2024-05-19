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Спорт ,  
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Агент заявил, что Джикия почти договорился с другим клубом из Москвы

Агент: Джикия практически подписал контракт с другим московским клубом
У Георгия Джикии в июне истекает контракт со «Спартаком». Агент футболиста сообщил, что тот «практически» подписал контракт с другим московским клубом, и не стал отрицать, что это может быть «Локомотив»
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Спартака» Георгий Джикия, скорее всего, перейдет в другой московский клуб, сообщил «РБ Спорт» агент игрока Вадим Шпинев, но назвать команду отказался.

«Спартак» 18 мая сообщил, что 30-летний защитник покинет команду по окончании сезона.

Шпинев сказал, что у Джикии «практически» подписан контракт с другим клубом из Москвы.

На вопрос о том, будет ли это «Локомотив», агент сказал: «Возможно. Идет работа, обсуждение. <...> Но возможны и другие варианты».

Уходящий из «Спартака» Джикия будет капитаном в матче с «Рубином»
Спорт
Георгий Джикия

Джикия с сентября перестал попадать в стартовый состав в матчах РПЛ, а всего провел за команду 12 матчей (с учетом игры в воскресенье с «Рубином»).

Защитник выступал за «красно-белых» с 2017 года. Он выиграл со «Спартаком» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Футбол Георгий Джикия ФК Спартак Москва ФК Локомотив Москва

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