Агент заявил, что Джикия почти договорился с другим клубом из Москвы

У Георгия Джикии в июне истекает контракт со «Спартаком». Агент футболиста сообщил, что тот «практически» подписал контракт с другим московским клубом, и не стал отрицать, что это может быть «Локомотив»

Георгий Джикия (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Спартака» Георгий Джикия, скорее всего, перейдет в другой московский клуб, сообщил «РБ Спорт» агент игрока Вадим Шпинев, но назвать команду отказался.

«Спартак» 18 мая сообщил, что 30-летний защитник покинет команду по окончании сезона.

Шпинев сказал, что у Джикии «практически» подписан контракт с другим клубом из Москвы.

На вопрос о том, будет ли это «Локомотив», агент сказал: «Возможно. Идет работа, обсуждение. <...> Но возможны и другие варианты».

Джикия с сентября перестал попадать в стартовый состав в матчах РПЛ, а всего провел за команду 12 матчей (с учетом игры в воскресенье с «Рубином»).

Защитник выступал за «красно-белых» с 2017 года. Он выиграл со «Спартаком» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.