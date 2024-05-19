Агент заявил, что Джикия почти договорился с другим клубом из Москвы
Капитан «Спартака» Георгий Джикия, скорее всего, перейдет в другой московский клуб, сообщил «РБ Спорт» агент игрока Вадим Шпинев, но назвать команду отказался.
«Спартак» 18 мая сообщил, что 30-летний защитник покинет команду по окончании сезона.
Шпинев сказал, что у Джикии «практически» подписан контракт с другим клубом из Москвы.
На вопрос о том, будет ли это «Локомотив», агент сказал: «Возможно. Идет работа, обсуждение. <...> Но возможны и другие варианты».
Джикия с сентября перестал попадать в стартовый состав в матчах РПЛ, а всего провел за команду 12 матчей (с учетом игры в воскресенье с «Рубином»).
Защитник выступал за «красно-белых» с 2017 года. Он выиграл со «Спартаком» чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки