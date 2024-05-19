Зурабишвили позвала в Грузию Макрона для освобождения «от советского ига»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить республику 26 мая. Об этом она заявила в интервью Le Tribune.
«Эмманюэль Макрон обещал практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. Речь идет не только о Грузии, речь идет об окончательном освобождении Кавказа от менталитета советского ига и российского влияния», — сказала она. Зурабишвили уточнила, что регион «не хочет вступать в конфронтацию с Россией», однако такое взаимодействие «очень важно для будущего Европы».
«Я написала письмо президенту Макрону, я жду его в День независимости Грузии 26 мая. Было бы очень справедливо, если бы он приехал в это время», — добавила глава государства.
Ее заявление прозвучало на фоне споров внутри страны о принятии законопроекта об иноагентах. 14 мая инициативу правящей партии «Грузинская мечта» в окончательном чтении одобрил парламент, Зурабишвили наложила на нее вето. По ее словам, этот закон «по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам».
Законопроект предусматривает обязательную регистрацию в Национальном агентстве публичного реестра «организаций, осуществляющих интересы иностранной державы». Речь идет о физлицах, не имеющих гражданства Грузии, юрлицах, созданных не на основании законодательства республики, и иностранных госучреждениях, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. В случае неисполнения требований иноагентам грозит штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
отозвали из-за массовых протестов. Сейчас рассмотрение инициативы также сопровождается митингами и потасовками в парламенте. Законодательство Грузии предусматривает возможность преодолеть вето президента парламентским большинством, которое составляют депутаты «Грузинской мечты».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах является «русским». Он отметил, что автором такой «системы борьбы» являются США и сейчас она применяется практически во всех странах. В ЕС назвали законопроект об иноагентах препятствием к вступлению Грузии в блок.
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