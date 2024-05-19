В Демократической Республике Конго предотвратили военный госпереворот

Члены конголезской армии, приговоренные к смертной казни за дезертирство и трусость в борьбе с повстанцами, около здания военного суда (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

В Демократической Республике Конго (ДРК) предотвратили попытку совершить государственный переворот с участием как конголезцев, так и иностранцев, заявил по телевидению бригадный генерал Сильвен Экенге. Его слова приводит Agence Congolaise Presse (ACP).

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго обращают внимание национальной и международной общественности на то, что государственный переворот был пресечен в зародыше силами обороны и безопасности», — сказал Экенге. Он уточнил, что госпереворот планировали в Киншасе, столице страны.

Генерал добавил, что конголезцы и иностранцы были обезврежены, в том числе их лидер, однако имен не назвал. Экенге отметил, что силы обороны и безопасности полностью контролируют ситуацию, военные призывают население «заниматься своими делами свободно и мирно». Экенге добавил, что вскоре власти Конго вернутся к этому инциденту с «подробностями и подтверждающими изображениями».

Как уточняет ACP, в настоящее время в ДРК формируют правительство после выборов, прошедших в декабре 2023 года. 1 апреля 2024 года премьер-министром стала Джудит Суминва Тулука, она намерена представить свою команду.

В июле 2023 года армия ДРК сообщила о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. Тогда в вооруженных силах республики заявили, что Руанда намерена «нарушить территориальную целостность» сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации.

Власти Руанды, в свою очередь, обвинили ДРК в сотрудничестве с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) — повстанческой группировкой, представляющих этнос хуту. Эта группировка базируется на территории Конго.