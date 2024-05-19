 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

В Демократической Республике Конго предотвратили военный госпереворот

Генерал Экенге: в Демократической Республике Конго предотвратили госпереворот
Члены конголезской армии, приговоренные к смертной казни за дезертирство и трусость в борьбе с повстанцами, около здания военного суда
Члены конголезской армии, приговоренные к смертной казни за дезертирство и трусость в борьбе с повстанцами, около здания военного суда (Фото: Arlette Bashizi / Reuters)

В Демократической Республике Конго (ДРК) предотвратили попытку совершить государственный переворот с участием как конголезцев, так и иностранцев, заявил по телевидению бригадный генерал Сильвен Экенге. Его слова приводит Agence Congolaise Presse (ACP).

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго обращают внимание национальной и международной общественности на то, что государственный переворот был пресечен в зародыше силами обороны и безопасности», — сказал Экенге. Он уточнил, что госпереворот планировали в Киншасе, столице страны.

Генерал добавил, что конголезцы и иностранцы были обезврежены, в том числе их лидер, однако имен не назвал. Экенге отметил, что силы обороны и безопасности полностью контролируют ситуацию, военные призывают население «заниматься своими делами свободно и мирно». Экенге добавил, что вскоре власти Конго вернутся к этому инциденту с «подробностями и подтверждающими изображениями».

Как уточняет ACP, в настоящее время в ДРК формируют правительство после выборов, прошедших в декабре 2023 года. 1 апреля 2024 года премьер-министром стала Джудит Суминва Тулука, она намерена представить свою команду.

Мэр Тбилиси заявил о попытках внешних сил устроить переворот в Грузии
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

В июле 2023 года армия ДРК сообщила о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. Тогда в вооруженных силах республики заявили, что Руанда намерена «нарушить территориальную целостность» сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации.

Власти Руанды, в свою очередь, обвинили ДРК в сотрудничестве с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) — повстанческой группировкой, представляющих этнос хуту. Эта группировка базируется на территории Конго.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Демократическая Республика Конго государственный переворот военные

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
Политика
Что известно о возможной попытке госпереворота в Турции
Политика
В Белоруссии на членов команды Тихановской завели дело о госперевороте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
«Спартак» впервые с 2017 года победил дома «Рубин» Спорт, 16:12
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку Политика, 16:08
В Харькове второй раз за день прогремели взрывы Политика, 15:56
Агент заявил, что Джикия почти договорился с другим клубом из Москвы Спорт, 15:47
Зурабишвили позвала в Грузию Макрона для освобождения «от советского ига» Политика, 15:37
В Демократической Республике Конго предотвратили военный госпереворот Политика, 15:34
Сотрудник МЧС умер на соревнованиях по поднятию тяжестей в Тюмени Общество, 15:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак Общество, 15:10
Теннисистку обвинили в краже мебели и ковров с виллы под Флоренцией Спорт, 14:45
В Москве нашли тело пропавшей 13-летней девочки Общество, 14:40
Лондон счел причиной отказа Берлина передать Киеву Taurus Крым Политика, 14:39
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 14:30
«Оренбург» и «Урал» забили друг другу по три мяча Спорт, 14:04
МИД выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса Политика, 13:57