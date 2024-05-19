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«Спартак» впервые с 2017 года победил дома «Рубин»

«Спартак» впервые с 2017 года победил на своем поле «Рубин»
Матч завершился со счетом 3:1. Победный гол на счету Романа Зобнина. Георгий Джикия провел последний домашний матч в качестве капитана «красно-белых»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил казанский «Рубин» в последнем домашнем матче РПЛ в этом сезоне.

Игра 29-го тура завершилась со счетом 3:1.

У «красно-белых» отличились Тео Бонгонда (21-я минута), Роман Зобнин (28) и Кристофер Мартинс (63).

Гости ответили точным ударом Мирлинда Даку (77).

Эта встреча стала последним домашним матчем для капитана «Спартака» Георгия Джикии, который покинет команду по окончании сезона. Он вышел на поле в стартовом составе (впервые с сентября в РПЛ) и был заменен на 67-й минуте.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Перешедший в «Спартак» зимой костариканец Манфред Угальде установил клубный антирекорд среди форвардов-новичков, не забив в 11 первых матчах РПЛ, пишет «Чемпионат». При этом нападающий отличился в апреле в Кубке с «Зенитом», когда играл пятый матч за «Спартак» (во всех турнирах).

Ранее в истории «Спартака» по десять матчей без голов в чемпионате провели Маджид Уорис (2013 год) и Эсекьель Понсе (2019).

«Спартак» проиграл лишь три из 30 домашних матчей с начала прошлого сезона РПЛ — лучший результат в лиге наравне с ЦСКА (3), отмечает Opta.

Зобнин впервые в карьере забил в двух матчах РПЛ подряд, всего у него 16 голов в 245 играх в чемпионате России.

Даку забил четыре гола в последних пяти турах, он лучший бомбардир «Рубина» в этом сезоне с девятью голами.

«Спартак» с 49 очками остался на пятом месте в турнирной таблице, «Рубин» (41) — седьмой.

В заключительном туре 25 мая «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Рубин» примет «Сочи».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Георгий Джикия ФК Рубин Казань

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