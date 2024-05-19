Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в России

МИД выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Россия выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса Хуана Рамона Эльвира Сальгадо в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Сальгадо «внес большой вклад» в продвижение двустороннего сотрудничества Гондураса и России.

О смерти посла сообщил глава МИД Гондураса Энрике Рейн 19 мая. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются. Однако, как писал телеграм-канал «112», посол скончался 18 мая, скорую вызвал его коллега. Несколько недель назад Сальдаго обратился к медикам в жалобой на боли в спине, но от госпитализации он отказался.

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо возглавлял дипмиссию Гондураса в России с апреля 2023 года.