МИД выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса
Россия выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса Хуана Рамона Эльвира Сальгадо в Москве, сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами», — сказала Захарова.
Она также добавила, что Сальгадо «внес большой вклад» в продвижение двустороннего сотрудничества Гондураса и России.
О смерти посла сообщил глава МИД Гондураса Энрике Рейн 19 мая. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются. Однако, как писал телеграм-канал «112», посол скончался 18 мая, скорую вызвал его коллега. Несколько недель назад Сальдаго обратился к медикам в жалобой на боли в спине, но от госпитализации он отказался.
Хуан Рамон Эльвир Сальгадо возглавлял дипмиссию Гондураса в России с апреля 2023 года.
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