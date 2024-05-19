Власти Словакии рассказали о состоянии Роберта Фицо после операций
Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо не находится под угрозой, врачи дают положительные прогнозы, заявил вице-премьер и глава Минобороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит газета Pravda.
Калиняк отметил, что Фицо не планируют переводить в другую больницу. В связи с его стабильным состоянием и положительными прогнозами врачей дальнейшее информирование будет осуществлять руководство клиники, в которой находится политик. По оценкам медицинских специалистов, Фицо потребуется много времени для восстановления.
Вице-премьер также не увидел причин для отставки министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока в связи с покушением на Фицо. «Вопрос о его отставке говорит о непонимании всей ситуации», — сказал Калиняк. По его словам, руководству и жителям страны сейчас необходимо «проанализировать то, что произошло».
выстрелили несколько раз. Его ранили в грудь, живот и руку, после чего экстренно госпитализировали и провели две операции.
Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. 18 мая его арестовали, на суде он признал свою вину. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки