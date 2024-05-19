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Покушение на Фицо ,  
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Власти Словакии рассказали о состоянии Роберта Фицо после операций

Вице-премьер Словакии Калиняк заявил об отсутствии угрозы для жизни Роберта Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
Врачи дают положительные прогнозы о состоянии здоровья пережившего покушение Роберта Фицо, угрозы для жизни нет, заявил вице-премьер Словакии. Его не планируют переводить в другую клинику, восстановление займет много времени
Милан Урбани и Роберт Калиняк
Милан Урбани и Роберт Калиняк (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо не находится под угрозой, врачи дают положительные прогнозы, заявил вице-премьер и глава Минобороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит газета Pravda.

Калиняк отметил, что Фицо не планируют переводить в другую больницу. В связи с его стабильным состоянием и положительными прогнозами врачей дальнейшее информирование будет осуществлять руководство клиники, в которой находится политик. По оценкам медицинских специалистов, Фицо потребуется много времени для восстановления.

Вице-премьер также не увидел причин для отставки министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока в связи с покушением на Фицо. «Вопрос о его отставке говорит о непонимании всей ситуации», — сказал Калиняк. По его словам, руководству и жителям страны сейчас необходимо «проанализировать то, что произошло».

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Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо
15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Его ранили в грудь, живот и руку, после чего экстренно госпитализировали и провели две операции.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. 18 мая его арестовали, на суде он признал свою вину. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

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Юлия Овчинникова
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Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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