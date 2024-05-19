Хиросима и Нагасаки направили протест США из-за «ядерного эксперимента»

Главы Хиросимы и Нагасаки направили протест США из-за проведения «субкритического эксперимента» в Неваде. В Вашингтоне сообщили, что он прошел успешно и соответствовал ДВЗЯИ

Мемориальный парк мира в Хиросиме (Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images)

Власти Хиросимы и Нагасаки выразили протест США из-за проведения «субкритического эксперимента» в штате Невада. Документ подписали главы этих городов Кадзуми Мацуи и Сиро Судзуки и направили американскому послу в Японии Раму Эмануэлю и в Белый дом. Его текст приводит TV Asahi.

«Этот эксперимент противоречит желаниям многих людей, в том числе переживших атомную бомбардировку, которые призывали к отмене ядерного оружия, — говорится в документе. — Мы также просим остановить все будущие ядерные испытания».

США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Непосредственно от бомбардировки погибли более 70 тыс. человек. К концу 1945 года жертвами последствий ядерных взрывов, по разным оценкам, стали от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

Это 34-е подобное испытание США и третье — при президентстве Джо Байдена, отмечает TV Asahi.

16 мая Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) сообщило об успешном проведении «субкритического эксперимента» в Неваде. Его целью стал сбор информации, «подтверждающей сохранность, надежность и эффективность ядерных боеголовок США без испытания взрывчатых веществ». В NNSA подчеркнули, что эксперимент проводился в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Он [эксперимент] не привел к самоподдерживающейся цепной реакции», — добавили там. В ведомстве также рассказали о планах увеличить частоту подобных субкритических экспериментов.

ДВЗЯИ был подписан в сентябре 1996 года. Он подразумевает запрет испытательных взрывов ядерного оружия в гражданских или военных целях в любом месте. США его подписали, но не ратифицировали. Россия в 2023-м отозвала ратификацию договора. В Кремле и Минобороны отмечали, что решение России призвано «обеспечить баланс» с США