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Сотрудник МЧС умер на соревнованиях по поднятию тяжестей в Тюмени

На спортивных соревнованиях в Тюмени умер сотрудник МЧС Михаил Потанин

Сотрудник МЧС умер на соревнованиях по поднятию тяжестей в Тюмени
Video

Сотрудник управления МЧС России по Тюменской области Михаил Потанин умер во время соревнований по поднятию тяжестей, сообщил РБК организатор фестиваля «Тюмень сильная» Александр Калинин.

«После выполнения упражнения отошел и упал, оторвался тромб, предположительно. Заключения официального нет, но вот скорая говорит, что оторвался тромб», — рассказал Калинин.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, как Потанин несколько раз поднимает вес, затем отпускает его, отходит и через несколько секунд падает. На месте соревнований дежурили врачи скорой помощи, но они не смогли спасти мужчину, он умер, не придя в сознание.

По словам организатора фестиваля, Потанин был профессиональным спортсменом и постоянно выступал на турнирах, «для него вес этот не максимальный — 80 кг».

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