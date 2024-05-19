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«Оренбург» и «Урал» забили друг другу по три мяча

«Оренбург» и «Урал» забили друг другу по три мяча в 29-м туре РПЛ
Матч завершился со счетом 3:3, еще один гол «Урала» на 94-й минуте отменили
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:3.

У хозяев дубль оформил Силвие Бегич (44-я и 60-я минуты), один мяч на счету Гильерме Шеттине (78), которому не засчитали второй гол на 94-й минуте.

У гостей забивали Дмитрий Воробьев (3), Мохаммад Горбани (50) и Матиас Перес (58).

Воробьев, празднуя гол, засунул мяч под футболку, показав, что в его семье ждут ребенка.

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«Урал» и «Оренбург» набрали по 30 очков и заняли 11-е и 12-е место в таблице соответственно.

В последнем туре «Урал» 25 мая сыграет в Москве с ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Урал ФК Оренбург

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