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Минсельхоз ответил на данные о рекордном росте цен на подсолнечное масло

Фото:Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Министерство сельского хозяйства не прогнозирует дефицит подсолнечного масла на российском рынке и ведет работу над выявлением фактов необоснованного завышения цен на рынке. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в Twitter.

«Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с ФАС и Генеральной прокуратурой», — также указало министерство, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что объемов производства будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%.

Согласно анализу агентства «СовЭкон», на прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло. Цена достигла рекордного уровня — 74 175 руб. за т (включая НДС). Также подорожание отмечено и в экспортных котировках продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35, до $960/т FOB.

В России рекордно подорожало подсолнечное масло
Экономика
Фото:Георгий Зимарев / РИА Новости

Причиной роста цен агентство называет новый скачок экспортных цен на мировом рынке масла. Несмотря на рост котировок, некоторые переработчики пытались снизить закупочные цены на подсолнечник, однако позже часть из них резко подняли цену на 2–4 тыс. руб. за тонну. Эксперты ожидают, что тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится.

О росте цен на продукты из подсолнечника агентство «СовЭкон» предупреждало еще в сентябре. Причиной назвали неурожайный год — в южных регионах были засушливые весна и лето, что негативно сказалось на культуре.

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