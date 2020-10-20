Минсельхоз ответил на данные о рекордном росте цен на подсолнечное масло

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Министерство сельского хозяйства не прогнозирует дефицит подсолнечного масла на российском рынке и ведет работу над выявлением фактов необоснованного завышения цен на рынке. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в Twitter.

«Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с ФАС и Генеральной прокуратурой», — также указало министерство, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что объемов производства будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%.

Согласно анализу агентства «СовЭкон», на прошлой неделе в европейской части России резко выросли цены на сырое подсолнечное масло. Цена достигла рекордного уровня — 74 175 руб. за т (включая НДС). Также подорожание отмечено и в экспортных котировках продукта — российское подсолнечное масло подорожало на $35, до $960/т FOB.