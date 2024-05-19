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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове второй раз за день прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее взрывы прогремели в городе около полудня, мэр сообщал о погибших и пострадавших. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харькове были слышны несколько взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что данных о пострадавших пока не поступало.

Воздушная тревога в регионе была объявлена около 14:00. До этого сигнал действовал почти 10 часов — примерно с 3:10 и до 13:00.

Между 11:00–11:30 в городе были слышны сильные взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, погибли пять человек, еще 16 пострадали.

17 и 18 мая в Харькове также звучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек
Политика

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов, расположенных примерно в 30–40 км от Харькова.

Из приграничных районов региона, где идут боевые действия, ведется эвакуация. По состоянию на 18 мая были вывезены почти 10 тыс. человек, говорил Синегубов.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что у России на данный момент нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».

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Харьковская область взрывы Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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