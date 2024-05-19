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Общество ,  
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В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника аэропорта

Самолет «Уральских авиалиний» наехал на ногу работника аэропорта Екатеринбурга
Инцидент произошел в аэропорту «Кольцово». Самолет рейса Екатеринбург — Бишкек поехал раньше времени и передней стойкой шасси наехал на ногу технику, который осматривал борт. Прокуратура начала проверку
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурга, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А320, эксплуатант «Уральских авиалиний», вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», — говорится в сообщении.

Работника аэропорта Кольцово доставили в больницу, он получил травму правой ноги. Рейс Екатеринбург — Бишкек вылетел на три часа 24 минуты позже — в 9:39 19 мая.

Транспортная прокуратура начала проверку.

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По данным телеграм-канала Ural Mash, техник осматривал шасси самолета и заполнял соответствующие документы об исправности борта. Мужчине оставалось сделать еще несколько проверок перед полетом, но пилот самолета не дождался сигнала и поехал. Всю команду борта отстранили, после трехчасовой задержки по маршруту вылетел другой борт, отмечает Ural Mash.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Екатеринбург Уральские авиалинии самолет прокуратура проверка Бишкек аэропорты Аэропорт Кольцово

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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