В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника аэропорта
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурга, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А320, эксплуатант «Уральских авиалиний», вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», — говорится в сообщении.
Работника аэропорта Кольцово доставили в больницу, он получил травму правой ноги. Рейс Екатеринбург — Бишкек вылетел на три часа 24 минуты позже — в 9:39 19 мая.
Транспортная прокуратура начала проверку.
По данным телеграм-канала Ural Mash, техник осматривал шасси самолета и заполнял соответствующие документы об исправности борта. Мужчине оставалось сделать еще несколько проверок перед полетом, но пилот самолета не дождался сигнала и поехал. Всю команду борта отстранили, после трехчасовой задержки по маршруту вылетел другой борт, отмечает Ural Mash.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки