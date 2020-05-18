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Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Сразу несколько губернаторов попросили отменить постановление, упрощающее ввоз в Россию сои с ГМО для кормов животных, — в нем они увидели риски для местного производства и здоровья россиян. Минсельхоз предложение не поддержал
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК.

Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года. Этим документом премьер-министр Михаил Мишустин до 1 января 2021 года освободил от государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. До этого власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) — важнейший источник белка растительного происхождения, они широко применяются в животноводстве, напоминает исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Отмена госрегистрации для такой продукции должна поддержать животноводов и не допустить роста себестоимости их продукции, пояснил представитель Минсельхоза. Но постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Инициировать его приостановку просил губернатора Калининградской области Антона Алиханова крупнейший переработчик сои группа «Содружество», предупреждая о риске «бесконтрольного импорта» в Россию сои с ГМО. В конце апреля с аналогичной просьбой в Минсельхоз обратились губернаторы еще трех регионов: губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Курской области Роман Старовойт и глава Липецкой области Игорь Артамонов. Старовойт также 6 мая направил обращение и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Правительство поручило Минсельхозу рассмотреть этот вопрос до 13 мая, следует из имеющегося у РБК поручения правительства.

Почему Минсельхоз поддержал сою с ГМО

В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене постановления и направили свою позицию в правительство. По мнению министерства, сейчас основания для отмены или приостановления действия документа «отсутствуют». Постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают в Минсельхозе. В министерстве уверяют, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора.

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», указывают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве видят прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.

Почему соя с ГМО беспокоит губернаторов

Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей просили дополнительно изучить социально-экономический эффект отмены госрегистрации ГМО на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Их коллективное письмо Дмитрию Патрушеву есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель губернатора Курской области, представители двух других губернаторов на запрос на момент публикации не ответили.

Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. При перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.

Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению ученых, ГМО-продукция может негативно влиять на человеческий организм и в том числе «способствовать снижению иммунитета». Еще один приведенный в письме аргумент, что в условиях пандемии коронавируса жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, чем жители европейских стран, где распространено употребление произведенных с помощью ГМО-продуктов, уже не актуален. К 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19, обогнав Испанию. По состоянию на субботу 16 мая число заболевших в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США (около 1,44 млн зараженных).

Упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке сои, например, для производств, которые строятся в Курской и Амурской областях, отмечает Михнюк из Национального кормового союза. Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже, согласен председатель комитета по АПК Курской области Иван Музалев. В России с вредителями и болезнями растений борются с помощью пестицидов и гербицидов — это затратно и сказывается на себестоимости продукции. А выращенная в Европе и Латинской Америке генно-модифицированная соя становится невосприимчива к таким внешним факторам, как болезни и вредители, поэтому технология ее производства удешевляется, поясняет Музалев. Он не исключает, что действие постановления приведет к сокращению посевных площадей сои в России.

Когда своей сои будет достаточно

В Минсельхозе добавили, что рассматривают возможность пересмотреть условия ввоза соевых бобов, когда Россия достигнет самообеспеченности соей. По данным министерства, в 2019 году в России было произведено 4,36 млн т сои, а к 2022 году производство планируется довести до 5,6 млн т.

В России в год перерабатывается около 5 млн т соевых бобов, указывает исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев. Из них около 3 млн т — собственное производство, еще около 2 млн т импортируется. Одновременно около 1 млн т выращенных в России соевых бобов уходит на экспорт.

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Галимова
Теги: Минсельхоз, АПК, запрет ГМО
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