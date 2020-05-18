Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Почему Минсельхоз поддержал сою с ГМО

В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене постановления и направили свою позицию в правительство. По мнению министерства, сейчас основания для отмены или приостановления действия документа «отсутствуют». Постановление обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают в Минсельхозе. В министерстве уверяют, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора.

Приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», указывают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве видят прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.

Почему соя с ГМО беспокоит губернаторов

Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей просили дополнительно изучить социально-экономический эффект отмены госрегистрации ГМО на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Их коллективное письмо Дмитрию Патрушеву есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель губернатора Курской области, представители двух других губернаторов на запрос на момент публикации не ответили.

Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. При перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.

Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению ученых, ГМО-продукция может негативно влиять на человеческий организм и в том числе «способствовать снижению иммунитета». Еще один приведенный в письме аргумент, что в условиях пандемии коронавируса жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, чем жители европейских стран, где распространено употребление произведенных с помощью ГМО-продуктов, уже не актуален. К 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19, обогнав Испанию. По состоянию на субботу 16 мая число заболевших в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США (около 1,44 млн зараженных).

Упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке сои, например, для производств, которые строятся в Курской и Амурской областях, отмечает Михнюк из Национального кормового союза. Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже, согласен председатель комитета по АПК Курской области Иван Музалев. В России с вредителями и болезнями растений борются с помощью пестицидов и гербицидов — это затратно и сказывается на себестоимости продукции. А выращенная в Европе и Латинской Америке генно-модифицированная соя становится невосприимчива к таким внешним факторам, как болезни и вредители, поэтому технология ее производства удешевляется, поясняет Музалев. Он не исключает, что действие постановления приведет к сокращению посевных площадей сои в России.